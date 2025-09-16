SUA nu va impune tarife Chinei pentru petrolul rusesc, cu excepţia cazului în care Europa face primul pas, afirmă secretarul Trezoreriei

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că administraţia Trump nu va impune tarife suplimentare asupra mărfurilor chinezeşti pentru a opri achiziţiile Chinei de petrol rusesc, cu excepţia cazului în care ţările europene vor impune şi ele taxe mari asupra Chinei şi Indiei, relatează Reuters, citată de News.ro.

Bessent a declarat pentru Reuters şi Bloomberg, într-un interviu comun, că ţările europene trebuie să joace un rol mai important în reducerea veniturilor Rusiei din petrol şi în încheierea războiului din Ucraina.

„Ne aşteptăm ca europenii să-şi facă partea acum şi nu vom merge mai departe fără europeni”, a declarat Bessent, când a fost întrebat dacă SUA vor impune tarife legate de petrolul rusesc asupra mărfurilor chinezeşti, după ce preşedintele Donald Trump a impus taxe suplimentare de 25% asupra importurilor indiene.

Bessent a mai spus că a subliniat în discuţiile cu oficialii chinezi pe care le-a purtat la Madrid că SUA au impus tarife asupra mărfurilor indiene şi că Trump a îndemnat ţările europene să impună tarife de 50% până la 100% asupra Chinei şi Indiei pentru a reduce veniturile Rusiei din petrol. El a precizat că răspunsul din partea chineză a fost că achiziţiile de petrol sunt o „chestiune suverană”.

Bessent a criticat achiziţiile de petrol rusesc de către unele ţări europene, în timp ce altele cumpără produse petroliere rafinate din India provenind din ţiţei rusesc achiziţionat la preţuri reduse. El a subliniat că acestea contribuie la finanţarea unui conflict în propria lor curte.

„Vă garantez că, dacă Europa ar impune tarife secundare substanţiale cumpărătorilor de petrol rusesc, războiul s-ar termina în 60 sau 90 de zile”, deoarece ar reduce principala sursă de venit a Moscovei, crede Bessent.

Şeful Trezoreriei SUA a spus că tarifele aplicate mărfurilor indiene pentru achiziţiile de petrol rusesc au adus „progrese substanţiale” în negocierile cu India. New Delhi şi Washingtonul vor organiza marţi o nouă rundă de negocieri cu SUA, pe fondul unei recente dezgheţări a retoricii dintre Trump şi premierul indian Narendra Modi.

Bessent a mai declarat că SUA ar fi dispuse să colaboreze cu ţările europene pentru a lua în considerare sancţiuni mai severe împotriva entităţilor ruse, inclusiv a marilor companii petroliere precum Rosneft şi Lukoil, împreună cu măsuri de pregătire pentru o utilizare mai amplă a activelor suverane ruse care au fost îngheţate de la invazia Moscovei în Ucraina. Acest lucru ar putea fi realizat prin confiscarea unei mici părţi din activele îngheţate – în valoare de 300 de miliarde de dolari pentru început – sau prin plasarea acestora într-un vehicul financiar cu scop special care ar putea servi drept garanţie pentru un împrumut acordat Ucrainei, a explicat el.