STUDIU Îmbunătățirea sănătății mintale poate scădea riscul de probleme cardiovasculare, iar exercițiile fizice ar fi cea mai bună soluție pentru asta / Efect dublu pentru persoanele cu depresie

Faptul că exercițiile fizice sunt benefice pentru sănătatea mentală și pentru sănătatea inimii este deja bine cunoscut – iar acum un nou studiu sugerează că cele trei sunt direct conectate, scrie CNN.

În plus față de beneficiile fizice ale exercițiilor fizice, acestea sunt, de asemenea, asociate cu o reducere a semnalelor de stres în creier, ceea ce duce la o scădere a riscului de boli cardiovasculare, potrivit studiului.

Cercetătorii au analizat datele a peste 50.000 de adulți în vârstă de aproximativ 60 de ani din Mass General Brigham Biobank, potrivit studiului publicat în Journal of the American College of Cardiology.

Studiul a analizat un sondaj pe care participanții l-au primit despre activitatea lor fizică, imagistica creierului lor pentru a urmări activitatea legată de stres și înregistrările digitale ale evenimentelor cardiovasculare.

„Persoanele care fac mai multă mișcare au avut o reducere gradată a semnalelor legate de stres în creier”, a declarat autorul principal al studiului, Dr. Ahmed Tawakol, cardiolog la Mass General Hospital și profesor asociat de medicină la Harvard Medical School din Boston.

„Am găsit asocieri interesante conform cărora exercițiile fizice par să reducă, în parte, riscurile bolilor de inimă prin scăderea semnalelor legate de stres”, a adăugat el.

Toată lumea ar trebui să acorde atenție ori de câte ori apar studii care arată acest tip de îmbunătățire ca urmare a unei schimbări a stilului de viață, a declarat Dr. Andrew Freeman, director la National Jewish Health din Denver. Freeman nu a fost implicat în acest studiu.

„Acestea sunt incredibil de eficiente din punct de vedere al costurilor, amploarea îmbunătățirilor este uimitoare – adesea mai bună decât multe medicamente – și ar trebui să punem aceste instrumente în arsenalul nostru pentru a fi utilizate imediat”, a spus el.

Efect dublu pentru persoanele cu depresie

Tawakol și echipa sa au vrut, de asemenea, să știe dacă persoanele cu mai multe semnale legate de stres în creier ar obține un beneficiu mai mare de la exercițiu, a spus el.

„În mod surprinzător, am găsit în plus o creștere de peste două ori a beneficiilor exercițiilor fizice în rândul persoanelor care suferă de depresie față de persoanele care nu au depresie sau nu au un istoric de depresie”, a spus Tawakol.

Relația dintre exercițiile fizice și scăderea nivelului de risc cardiovascular a variat, de asemenea, în funcție de istoricul de depresie al unei persoane, a adăugat el.

Pentru persoanele fără istoric de depresie, beneficiul exercițiilor fizice asupra reducerii bolilor cardiovasculare s-a plafonat după aproximativ 300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână. Dar pentru persoanele cu depresie, beneficiile au continuat cu mai mult timp petrecut, a spus Tawakol.

Ce fel de exerciții fac diferența?

Nu trebuie să fi un atlet profesionist pentru a avea o rutină bună de exerciții fizice, iar un început mai lent ar putea fi cel mai bun, a spus Freeman.

„Se pare că ființele umane au fost concepute să se miște și să se miște mult, iar atunci când o facem – în special atunci când suntem afară și printre copaci – există date care sugerează că toate acestea au efecte foarte semnificative de reducere a stresului.”

Freeman recomandă să verificați mai întâi cu medicul dumneavoastră și să încercați să ajungeți la 30 de minute pe zi de activitate fizică intensă – și nu contează care este această activitate.

„Dacă nu vă place să mergeți pe jos sau cu bicicleta sau să înotați sau orice altceva, nu o faceți. Dar găsiți o modalitate de a face o activitate fizică care vă place cu adevărat”, a spus el.