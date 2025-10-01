Strat de zăpadă de șapte centimetri la Bâlea Lac și ar putea creşte de 4-5 ori în următoarele zile

Stratul de zăpadă măsoară şapte centimetri la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este posibil să crească de 4-5 ori, ajungând la 30-40 de centimetri poate şi mai mult, a anunţat, miercuri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

Meteorologii avertizează că, începând de joi, intră în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente, viscol şi depuneri consistente de zăpadă, valabil pentru zona montană înaltă a judeţului Sibiu, la peste 1.500 de metri altitudine, în special pe crestele din Munţii Făgăraş.

„În zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu, la altitudini de peste 1.600 de metri, va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă de 30-40 de centimetri”, informează ANM.

Turiştii care intenţionează să urce în zona montană sunt sfătuiţi să se informeze asupra condiţiilor meteo şi să se echipeze corespunzător.

Accesul la Bâlea Lac se face pe Transfăgărăşan, fiind nevoie de anvelope de iarnă sau cu transportul pe cablu, cu telecabina, dacă permit condiţiile meteo.