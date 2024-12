Ştiri false cu Mircea Badea pe TikTok anunțând că ar vota cu Călin Georgescu: „Eu nici măcar o dată nu am zis că votez cu el”

Realizatorul Mircea Badea a ajuns să fie folosit într-o ştire fake care circulă pe reţelele de socializare. O ştire în care a fost „piratată” inclusiv grafica unor branduri cunoscute de presă, Digi24, Antena 3 CNN şi DC News, scrie Pagina de Media.

Pe rețelele sociale au circulat știri false cu titluri precum „Mircea Badea riscă să fie dat afară de la Antena 3 după ce a declarat în direct că s-a săturat de propaganda din „presa liberă” sau „Eu NU voi vota Lasconi! Votez Călin Georgescu!”, alături de logo-urile celor trei site-uri.

„A tot circulat pe TikTok… Fac o precizare pe care am făcut-o deja și pe Instagram și pe TikTok, am făcut un live pe Instagram și am pus filmarea și pe TikTok. Și fac precizarea și la televizor. Pe TikTok au circulat niște fake-uri în ceea ce mă privește, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al graficii. Erau niște fake-uri în care ziceau că Badea va fi dat afară de la Antena 3 pentru că a zis că va vota cu Călin Georgescu și grafica apărea ca și cum DCNews ar fi avut un articol despre asta, Digi24 ar fi avut un articol despre asta, antena3.ro ar fi avut un articol despre asta. Este fake. În primul rând, eu nu am spus niciodată, niciodată, nici măcar o dată că eu votez cu Călin Georgescu. Și nu am spus asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că eu nu votez cu Călin Georgescu. Deci nu aveam de ce să spun asta vreodată. Eu nu votez cu dl. Georgescu.

Multă lume m-a întrebat: cum să scrie Antena 3 așa ceva? Evident că Antena 3 nu a scris așa ceva. Acesta este un fake. Pare de la Antena 3 de pe site. Sigur că nu există acest articol la Antena 3 pe site. Nu am spus niciodată că votez cu Călin Georgescu”, a afirmat Mircea Badea, citat de Antena 3.