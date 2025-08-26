G4Media.ro
Statele Unite trimit mai multe nave în sudul Caraibelor pentru a combate…

Sursa foto: Wikipedia / U.S. Navy – PH3 Alta I. Cutler

Statele Unite trimit mai multe nave în sudul Caraibelor pentru a combate traficul de droguri

Articole26 Aug 0 comentarii

SUA au dispus desfăşurarea mai multor nave în sudul Caraibelor în cadrul efortului preşedintelui Donald Trump de a răspunde ameninţării din partea cartelurilor de droguri din America Latină, au declarat luni două surse care au cunoştinţe despre acest subiect citate de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres.

USS Lake Erie, un crucişător cu rachete ghidate, şi USS Newport News, un submarin cu propulsie nucleară pentru atac rapid, vor ajunge în regiune cel mai devreme săptămâna viitoare, au declarat cele două surse sub protecţia anonimatului.

Cele două surse au refuzat să intre în detalii privind misiunea specifică a celor două nave dar au explicat că acestea au drept scop să răspundă unor ameninţări la securitatea naţională a SUA din partea unor „organizaţii narcoteroriste” din regiune.

Săptămâna trecută, surse au declarat pentru Reuters că SUA au dispus deplasarea unui escadrile amfibii în sudul Caraibelor în cadrul aceluiaşi efort.

USS San Antonio, USS Iwo Jima şi USS Fort Lauderdale urmau să ajungă în largul coastei Venezuela chiar de duminică. Navele transportă 4.500 de marinari, între care 2.200 de puşcaşi marini, au mai declarat sursele citate. Trump a făcut din anihilarea cartelurilor de droguri unul dintre obiectivele centrale ale administraţiei sale, parte a unui efort mai amplu de a limita migraţia şi a securiza frontiera de sud a SUA.

Administraţia americană a desemnat cartelul mexican Sinaloa şi alte grupări criminale, precum Tren de Aragua din Venezuela, drept organizaţii teroriste globale în februarie, în timp ce preşedintele SUA a intensificat măsurile împotriva imigrării presupuşilor membri ai bandelor.

