Sprinterul Caleb Ewan își anunță retragerea din ciclism la doar 30 de ani

Caleb Ewan, unul dintre cei mai de succes sprinteri din ciclismul profesionist, a anunțat că se retrage din activitate la doar 30 de ani. Actuala sa echipă, Ineos, a postat mesajul pe rețelele sociale.

Ewan se transferase la Ineos de doar câteva luni, motivul principal fiind încercarea de a-și revitaliza cariera.

Caleb a bifat de-a lungul timpului 65 de victorii la nivel profesionist, dintre acestea 11 fiind în Marile Tururi: 5 etape doar în Turul Franței.

În sezonul trecut, australianul a reușit să câștige o etapă în Turul Țării Bascilor.

„Ultimele două sezoane, în special partea a doua a anului 2024, au afectat considerabil relația mea cu acest sport”, a declarat Caleb Ewan.

Australianul a spus că nu mai simte acea plăcere atunci când concurează și că nu-l mai motivează sentimentul de a trece primul linia de sosire.

„În 11 ani de carieră, am reușit mai mult decât mi-aș fi imaginat, dar tot ceea ce avea importanță înainte pentru mine, nu mai are aceeași valoare astăzi.

Sentimentul pe care îl aveam trecând primul linia de sosire, cel pe care l-am căutat în toți acești ani, dispare mult mai repede decât înainte”, a completat rutierul australian.

