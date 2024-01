Spitalul de Boli Infecţioase Iași e „plin până la refuz” din cauza cazurilor de viroze și gripă / ”Pacienții sunt pe salon pentru că nu avem locuri la ATI” / Rafila: ”Cazurile de viroze respiratorii și gripă sunt cu aproximativ 25% mai mici față de anul trecut”

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, dr. Florin Roşu, spune că unitatea medicală este „plină până la refuz” în această perioadă, în urma exploziei cazurilor de viroze şi gripă, transmite Ziarul de Iași.

La Terapie Intensivă este plin, nu mai pot fi preluaţi bolnavi de la alte unităţi de urgenţă, care ar avea nevoie de specialişti în boli infecţioase, iar unii pacienţi internaţi în spital primesc îngrijiri de terapie intensivă pe salon. „Ne-am întors ca la momentul din pandemie cu locurile”, a spus managerul.

Problema nu este doar numărul mare de cazuri, spune managerul. Acesta se plânge de faptul că a făcut o solicitare încă din luna iunie către Ministerul Sănătăţii pentru a putea să transforme Compartimentul de Terapie Intensivă de la spital într-o secţie. Asta ar însemna o creştere a capacităţii de la 9 paturi la aproape 20.

„Am cerut de un an de zile să transform compartimentul de ATI în secţie. Să am 20 de paturi, să pot degreva Unităţile de Primire a Urgenţelor, dar toate demersurile au fost efectiv ignorate. Mi se pare o situaţie incredibilă, în momentul de faţă, ţin medici ATI nişaţi pe boli infecţioase în stand-by, pentru a-i angaja, dar nu pot. Am ajuns să nu le mai pot promite nimic. Şi dacă nu vor fi angajaţi, vor pleca în străinătate. Sunt oameni pregătiţi la noi, ştiu ce trebuie să facă pentru bolnavii de boli infecţioase. Dar nu s-a făcut nimic şi dacă, sau mai ales când, va veni următoarea pandemie, ne vom plânge că nu avem suficiente paturi la Terapie Intensivă”, a declarat dr. Florin Roşu.

El spune că nu e singurul răspuns de la Bucureşti care se lasă aşteptat. Din 2022, acesta a obţinute toate avizele, studiile şi documentele necesare pentru construirea unui nou spital în curtea celui existent – Pavilionul 8, care prevede la rândul său o amplă Secţie de Terapie Intensivă cu circuite funcţionale care să o separe de restul spaţiilor. Proiectul a fost şi aprobat pe lista de investiţii la Compania Naţională de Investiţii, spune managerul, dar de atunci nu a mai dat nimeni niciun semn.

„Medicii de Terapie Intensivă au secţia plină, discutăm zilnic despre asta: îngrijesc pacienţii în ATI plus, pe secţie, pe cei care au potenţial de a se agrava şi care ar putea avea nevoie de îngrijiri de Terapie Intensivă. Sunt pe salon că nu avem locuri la ATI şi facem aşa fel încât să fie îngrijiţi şi urmăriţi acolo, să nu se agraveze, să fie nevoiţi să îi transferăm în altă parte la Terapie Intensivă. Suntem pregătiţi şi pentru asta, dar nu a fost cazul”, a mai explicat dr. Florin Roşu.

Ministerul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat vineri că România nu înregistrează o epidemie de gripă, cazurile de viroze și gripe fiind cu un sfert mai mic decât anul trecut. Oficialii le recomandă cetățenilor să meargă la camera de gardă doar dacă au temperatură peste 39 de grade.

Precizările de la Ministerul Sănătății vin pe fondul știrilor alarmante difuzate zilnic de televiziuni.

”Atenție! În România nu se înregistrează o epidemie de gripă în acest moment. Datele ne arată că numărul cazurilor de viroze respiratorii și gripă este cu aproximativ 25% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut. Recomandăm prezentarea la camera de gardă sau la unitățile de primiri urgențe DOAR dacă temperatura depășește 39 de grade și există comorbidități. În cazurile ușoare sau medii, contactați medicul de familie pentru recomandări și izolați-vă la domiciliu”, arată Ministerul Sănătății într-un comunicat.

Oficialii mai amintesc că virozele respiratorii nu se tratează cu antibiotice.