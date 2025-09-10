Sorin Grindeanu: Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic, iar fluturatul demisiei nu este o abordare constructivă şi serioasă, transmite Agerpres.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă se aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan să îşi dea demisia în cazul în care Curtea Constituţională respinge proiectul privind pensiile magistraţilor.

„Chestiunea asta cu fluturatul demisiei, chestiunea asta eu nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă. Asta nu e o treabă pe care să o spui la fiecare întâlnire de coaliţie. (…) Demisia, să ştiţi că nu, şi acum mă refer inclusiv la acest subiect, demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic. Că presiunea asta pe care o pui, nu neapărat în cazul ăsta, pe Curtea Constituţională, nu cred că e o abordare neapărat constructivă. Acolo sunt nouă judecători ai Curţii Constituţionale care vor lua decizia în funcţie de cât e sau nu e de constituţională o lege”, a spus Grindeanu, la România Tv.

El a adăugat că îşi doreşte totuşi să existe o regulă cu privire la pensionarea magistraţilor comparativă cu regulile din alte ţări din Uniunea Europeană. AGERPRES / (A – redactor: Dana Piciu, editor: Marius Frăţilă)