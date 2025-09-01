G4Media.ro
Sorana Cîrstea va avea parte de o surpriză după ce a fost…

Sorana Cîrstea, pe terenul de joc cu ocazia turneului WTA de la Cincinnati.
Sorana Cirstea / Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sorana Cîrstea va avea parte de o surpriză după ce a fost jefuită la New York: Organizatorii de la Cleveland îi vor da un alt trofeu

Sorana Cîrstea a anunțat în weekend că a rămas fără trofeul cucerit la Cleveland, acesta fiindu-i furat din camera de hotel de la New York unde era cazată. Organizatorii turneului american i-au făcut o surpriză jucătoarei din România: îi vor oferi un alt trofeu.

În weekend, Sorana a anunțat pe contul personal de Instagram că a fost jefuită și că a rămas fără trofeul câștigat la WTA Cleveland.

„Cine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 a hotelului Fifty Sonesta, vă rog să mi-l înapoiaţi.

Nu are nicio valoare materială, ci doar sentimentală”, a precizat Sorana.

La câteva zeci de ore după anunțul făcut de sportivă, organizatorii americani au anunțat-o pe Cîrstea că va primi un alt trofeu.

„Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu”, au precizat aceștia pe rețelele sociale.

Reamintim că acesta este primul trofeu câștigat de Sorana Cîrstea în circuitul WTA începând din 2021 încoace.

În vârstă de 35 de ani, Sorana Cîrstea a câștigat de-a lungul carierei trei titluri WTA: Cleveland 2025, Istanbul 2021 și Tashkent 2008.

