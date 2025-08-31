Sorana Cîrstea, jefuită la New York – Trofeul de la Cleveland a dispărut din camera de hotel: „Vă rog mi-l dați înapoi!”
Sorana Cîrstea a anunțat pe contul personal de Instagram că a fost jefuită pe durata șederii la New York, cu ocazia participării la US Open 2025. Jucătoarea de tenis din România precizează că a rămas fără trofeul cucerit recent la WTA Cleveland și îl roagă pe hoț să-i returneze obiectul: „are doar valoare sentimentală.”
La scurt timp după eliminarea de la US Open, Sorana a precizat pe rețelele sociale că a rămas fără trofeul câștigat la WTA Cleveland, turneu de categorie 250.
Acesta i-a fost furat din camera de hotel unde a stat la New York.
Incidentul a avut loc la The Fifty Sonesta, un hotel de lux situat în apropiere de Rockefeller Center și Times Square, acolo unde Sorana a fost cazată pe durata ultimului Grand Slam al sezonului din tenis.
Mesajul Soranei după dispariția trofeului de la Cleveland
„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog mi-l dați înapoi!
Nu are valoare materială, ci doar sentimentală. Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc, Sorana!”, a scris Cîrstea.
Jucătoarea din România nu precizează dacă și alte bunuri i-au fost sustrase, însă insistă doar pe returnarea trofeului câștigat recent la Cleveland.
Se quedó sin trofeo😱
Sorana Cirstea🇷🇴 contó en Instagram que le robaron su trofeo de campeona de Cleveland de su vuestro de hotel en Nueva York pic.twitter.com/b5hsCUgXKK
— Iván Aguilar (@ivabianconero) August 31, 2025
Oh My God 😱 pic.twitter.com/orCS2ZWF6P
— José Morgado (@josemorgado) August 31, 2025
