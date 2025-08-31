Jaqueline Cristian, cel mai bun loc WTA din carieră după participarea de la US Open

Jaqueline Cristian a părăsit US Open 2025 în turul al treilea, jucătoarea din România fiind învinsă de Amanda Anisimova, finalistă la Wimbledon. Parcursul de la Flushing Meadows o va ajuta pe Jaqueline să urce în ierarhia WTA, ea aflându-se în clasamentul LIVE pe cel mai bun loc din carieră: 41.

Aflată în prezent pe locul 50 în lume, Cristian a cedat meciul cu Anisimova în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-2.

Duelul s-a întins pe durata a două ore și zece minute.

Anisimova este finalistă la ultima ediție de Wimbledon (învinsă categoric, scor 6-0, 6-0, de Iga Swiatek) și cap de serie 8 la New York.

Parcursul de la US Open 2025 îi va aduce jucătoarei din România un cec în valoare de 237.000 de dolari.

În plus, Jaqueline a urcat nouă locuri în ierarhia WTA, ea aflându-se acum pe 41: cea mai bună clasare din carieră.