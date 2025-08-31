Jaqueline Cristian, cel mai bun loc WTA din carieră după participarea de la US Open
Jaqueline Cristian a părăsit US Open 2025 în turul al treilea, jucătoarea din România fiind învinsă de Amanda Anisimova, finalistă la Wimbledon. Parcursul de la Flushing Meadows o va ajuta pe Jaqueline să urce în ierarhia WTA, ea aflându-se în clasamentul LIVE pe cel mai bun loc din carieră: 41.
Aflată în prezent pe locul 50 în lume, Cristian a cedat meciul cu Anisimova în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-2.
Duelul s-a întins pe durata a două ore și zece minute.
Amanda Anisimova vencio 6-4, 4-6 y 6-2 a Jaqueline Cristian y se metió por primera vez en los octavos de final del #USOpen.
✅ 9º R16 en Grand Slam,
✅ 36ª victoria de 2025
✅ 11º triunfo en sus últimos 14 partidos. pic.twitter.com/JbpCxVzEJF
— Full Sportivo (@FullSportivo) August 30, 2025
Anisimova este finalistă la ultima ediție de Wimbledon (învinsă categoric, scor 6-0, 6-0, de Iga Swiatek) și cap de serie 8 la New York.
Parcursul de la US Open 2025 îi va aduce jucătoarei din România un cec în valoare de 237.000 de dolari.
În plus, Jaqueline a urcat nouă locuri în ierarhia WTA, ea aflându-se acum pe 41: cea mai bună clasare din carieră.
