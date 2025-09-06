Șopârlele din Ibiza sunt „aproape pe cale de dispariție” din cauza șerpilor invazivi și a gunoiului menajer

Conservatorii din Ibiza avertizează că șopârlele verzi și albastre strălucitoare native ale insulei sunt din ce în ce mai aproape de dispariție din cauza amenințărilor tot mai mari reprezentate de șerpii invazivi și de gunoaiele turiștilor, transmite Skynews.

Șopârla de zid din Ibiza este endemică pentru această insluă și pentru cea învecinată, Formentera, și este vitală pentru ecosistemul acestora, spun experții, pentru polenizarea plantelor și controlul dăunătorilor.

Din anii 2000, reptilele mici și colorate, care sunt inofensive pentru oameni, au devenit pe cale de dispariție din cauza proliferării șerpilor invazivi care au ajuns pentru prima dată în copacii importați.

Fundația de conservare IbizaPreservation spune că șerpii sunt acum prezenți pe până la 90% din insulă, în timp ce populația de șopârle a scăzut masiv, considerându-se că a dispărut din aproximativ 70%.

Dar există și o altă problemă care afectează speciile – gunoiul lăsat în principal de turiști în locurile frumoase.

Dean Gallagher, un prinzător de șerpi de pe insulă, spune că găsește în mod constant corpuri de șopârle moarte prinse în interiorul sticlelor și dozelor aruncate la Es Savinar, un punct de belvedere din sud unde oamenii se adună adesea pentru apusul soarelui.

„Găsesc aceste șopârle prinse în cutii și sticle,” spune el pentru Sky News. „Odată ce ajung înăuntru, picioarele lor se udă de la băutura dinăuntru, bere sau Red Bull, și nu mai pot ieși. Soarele răsare, încălzește sticla, cutia, și prăjește șopârla înăuntru. Este absolut devastator. ”

Turismul reprezintă aproximativ 84% din economia Ibiza și este vital pentru insulă, cheltuielile turiștilor ajungând la 4,3 miliarde de euro în 2024, potrivit Institutului Balear de Statistică (IBESTAT) – o creștere de 62% din 2016. Numărul de turiști a atins un nivel record de peste 3,7 milioane pentru Ibiza și Formentera vecină în 2023 – o creștere de aproape 25% din 2016.

Jordi Serapio, coordonatorul Protegim Ses Sargantanes, proiectul de protecție a șopârlelor IbizaPreservation, spune că sticlele și dozele abandonate sunt „capcane mortale” pentru animale.

Și numărul șerpilor continuă să crească și să se extindă spre teritoriile unde încă mai există șopârle, adaugă el.

„A urmat o expansiune de la nord-est la sud-vest,” spune el. „Cele mai mari densități de șerpi sunt observate în ceea ce ei au numit ‘frontul de invazie’ – acest lucru este cunoscut exact datorită capturării cu capcane.

„În schimb, în zonele în care șopârlele au dispărut deja, se pare că există o densitate mult mai mică de șerpi.”

Așadar, cu cât șerpii au la dispoziție mai multă hrană, cu atât numărul lor este mai mare.

„Este ceva obișnuit în majoritatea invaziilor biologice, care sfârșesc prin a se regla în mod natural,” spune Jordi. „Inconștientul în acest caz este dacă unele populații de șopârle vor reuși să supraviețuiască și să se adapteze. Deși totul pare să indice că nu vor reuși’”

El subliniază, de asemenea, o altă problemă – prădarea de către pisicile sălbatice și domestice – despre care spune că este o amenințare în creștere.

„În contextul actual al dispariției speciei, orice presiune suplimentară înrăutățește situația.”