SONDAJ Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, favoriți pentru Primăria Bucureștiului
Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se situează pe primele locuri în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj de opinie Avangarde.
Cei doi sunt cotați fiecare cu 25% din voturile bucureștenilor și sunt urmați de Cătălin Drulă (USR), cotat cu 20% din voturi.
Anca Alexandrescu este cotată cu 18% din voturi, iar Vlad Gheorghe (DREPT) cu 5%.
Vom reveni cu amănunte
