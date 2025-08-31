SONDAJ Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, favoriți pentru Primăria Bucureștiului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se situează pe primele locuri în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj de opinie Avangarde.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei doi sunt cotați fiecare cu 25% din voturile bucureștenilor și sunt urmați de Cătălin Drulă (USR), cotat cu 20% din voturi.

Anca Alexandrescu este cotată cu 18% din voturi, iar Vlad Gheorghe (DREPT) cu 5%.

Vom reveni cu amănunte