G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SONDAJ Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, favoriți pentru Primăria Bucureștiului

Primăria București, Primăria Capitalei, card acces primarie
Sursa foto: Facebook Nicușor Dan

SONDAJ Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, favoriți pentru Primăria Bucureștiului

Articole31 Aug 0 comentarii

Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) se situează pe primele locuri în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj de opinie Avangarde.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cei doi sunt cotați fiecare cu 25% din voturile bucureștenilor și sunt urmați de Cătălin Drulă (USR), cotat cu 20% din voturi.

Anca Alexandrescu este cotată cu 18% din voturi, iar Vlad Gheorghe (DREPT) cu 5%.

Vom reveni cu amănunte

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan spune că l-a felicitat Marcel Ciolacu: Mi-a spus că ar trebui să vorbim de viitorul Bucureştiului

Articole11 Iun 2024
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.