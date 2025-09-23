Solicitantul de azil care a declanșat un vald e proteste în Marea Britanie a fost condamnat la 12 luni de închisoare/ A fost acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani și o femeie în Epping

Un solicitant de azil a fost condamnat la 12 luni de închisoare după ce a agresat sexual o fată de 14 ani și o femeie în Epping. Hadush Gerberslasie Kebatu. 41 de ani, fusese cazat la hotelul The Bell din orașul Essex, incidentul alimentând săptămâni întregi de proteste la fața locului, relatează Sky News.

Cetățeanul etiopian a fost găsit vinovat de două capete de acuzare de agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală, incitarea unei fete să se angajeze în activități sexuale și hărțuire fără violență la începutul acestei luni. Marți, avocata lui Kebatu, Molly Dyas, a declarat la Chelmsford Magistrates’ Court că acesta dorea să fie deportat, numind-o „dorința sa fermă” și un punct de vedere pe care îl avea „înainte de proces”.

În conformitate cu Legea Frontierelor din Regatul Unit din 2007, un ordin de expulzare trebuie emis în cazul în care un cetățean străin a fost condamnat pentru o infracțiune și a primit o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 12 luni.

La pronunțarea sentinței, judecătorul districtual Christopher Williams a declarat că solicitantul de azil prezintă un „risc semnificativ de recidivă”. De asemenea, el a declarat instanței că Kebatu „nu ar fi putut anticipa” că infracțiunea sa „va provoca un astfel de răspuns din partea publicului”.

„În special în Epping”, a spus judecătorul, „dar și în întreaga Marea Britanie, rezultând demonstrații în masă și teama că copiii din Marea Britanie nu sunt în siguranță. „Este evident pentru mine că rușinea și remușcările dvs. nu se datorează infracțiunilor pe care le-ați comis, ci impactului pe care l-au avut.”

Kebatu și-a înclinat capul în fața judecătorului înainte de a fi condus la celule. Chelmsford Magistrates’ Court a fost informată că Kebatu a încercat să o sărute pe adolescentă, și-a pus mâna pe coapsa ei și i-a periat părul după ce aceasta i-a oferit pizza. De asemenea, solicitantul de azil le-a spus fetei și prietenei acesteia că dorește să aibă un copil cu ele și le-a invitat înapoi la hotel. Incidentul a avut loc la 7 iulie, la aproximativ o săptămână după ce a sosit în Regatul Unit pe o navă.

Fata a declarat ulterior poliției că a „înghețat” și s-a „speriat foarte tare”, spunându-i: „Nu, am 14 ani”. Kebatu a fost, de asemenea, găsit vinovat de agresarea sexuală a unei femei – punându-și mâna pe coapsa ei și încercând să o sărute – atunci când aceasta a încercat să intervină după ce l-a văzut vorbind din nou cu fata în ziua următoare. El a negat toate acuzațiile, dar a fost condamnat la începutul acestei luni.