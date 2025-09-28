G4Media.ro
Ciclistul sloven Tadej Pogacar celebrează victoria din cursa pe șosea de la Campionatele Mondiale de ciclism Kigali 2025
Sursa foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia

Slovenia răsună din nou. Tadej Pogacar își revendică titlul de campion mondial după o nouă lecție de ciclism pe șosea / Remco Evenepoel argint, Ben Healy bronz

Sportz28 Sep • 80 vizualizări 0 comentarii

Ciclistul sloven Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates) își menține titlul de campion mondial la ciclism pe șosea și țara sa este din nou în extaz, odată cu revendicarea celei de-a doua coroane mondiale a favoritului lor, după o cursă de 267.5 km, destul de accidentată, în care Tadej a folosit aceeași strategie ca anul trecut.

„Pogi” a fost liderul cursei destul de devreme într-un mod aproape că inuman și nu a fost prins nici măcar o dată din urmă, mai ales că unul dintre principalii favoriți, Remco Evenepoel, a schimbat două biciclete și a pierdut teren în fața slovenului.

Evenepoel (Soudal Quick-Step), campionul mondial de la contratimp, a terminat la un minut și jumătate diferență față de deținătorul tricoului arc-en-ciel. Ben Healy (EF Education) a completat podiumul pentru medalia de bronz, venit după două minute și 16 secunde de primul sosit.

Pogacar a aplicat, după cum spuneam, aceeași strategie de anul trecut de la Zurich. Super rutierul lui UAE a atacat cu 105 km înainte de linia de sosire și a fost acompaniat de Isaac del Toro până la km 66, acolo unde mexicanul a cedat din cauza unor probleme stomacale și slovenul a rămas singur. La Zurich a atacat cu „doar” 101 km înainte de finish.

Tadej Pogacar este primul rutier care a câștigat Turul Franței și titlul de campion mondial doi ani consecutiv.

Remco Evenepoel a izbucnit în lacrimi, înghemuit, imediat după cursă, vizibil frustrat de o nouă ratare a primului loc la cursa pe șosea din cadrul mondialelor.

În continuarea topului au fost următorii: danezul Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), letonul Toms Skujins (Lidl-Trek), italianul Giulio Ciccone (Lidl-Trek), mexicanul Isaac del Toro (UAE Team Emirates), spaniolul Juan Ayuso (UAE Team Emirates), portughezul Alfonso Eulalio (Bahrain Victorious) și britanicul Thomas Pidcock (Q36.5)

Palmaresul lui Tadej Pogacar în 2025:

  • Campion Mondial pe șosea
  • Turul Franței
  • Dauphine
  • Liege-Bastogne-Liege
  • Fleche Wallonne
  • Turul Flandrei
  • Strade Bianche
  • Turneul Emiratelor Arabe Unite

Iar cel mai probabil, Pogacar va participa și la ultimul Monument al anului, Turul Lombardiei din 11 octombrie.

Tadej a fost învins cu o săptămână în urmă la contratimp de Remco Evenepoel.

Pentru Franța ziua a început cum nu se putea mai rău, întrucât liderul echipei Julian Alaphillipe a fost nevoit să se retragă încă de la startul cursei din cauza unei intoxicații alimentare, dar evenimentul a continuat promițător, mai ales pentru viitor, deoarece tânărul de 18 ani Paul Seixas a terminat pe poziția a 13-a, și mai important e faptul că a reușit să termine o cursă atât de grea la o vârstă așa fragedă.

