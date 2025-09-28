G4Media.ro
Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială…

Sursa foto: Facebook / Federația Română de Gimnastică

Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de Gimnastică de la Szombathely

Gimnasta Denisa Golgotă a obţinut, duminică, medalia de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely. Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu nu au trecut de calificări, transmite News.ro.

Denisa Golgotă a fost notată cu 12.750, cu care s-a clasat pe primul loc, la fel ca în calificări, când a avut însă o notă mult mai mare (13.400).

Pe podium au mai urcat Julia Soares (12.55) şi Julia Coutinho (12.250), ambele din Brazilia.

România a mai fost reprezentată de gimnastele Ella Creţu Oprea şi Anamaria Mihăescu, care nu au trecut însă de calificări. La FIG World Challenge Cup 2025 de la Szombathely, gimnastele tricolore au fost însoţite de antrenorii Corina Moroşan şi Florin Cotuţiu.

În competiţie au luat startul gimnaşti din 40 de ţări.


