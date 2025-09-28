Raport CSIS: Terorismul de stânga este în creștere rapidă în SUA

Atacurile teroriste realizate de stânga radicală din Statele Unite sunt pe cale să atingă niveluri record în acest an, ele urmând să le depășească pe cele perpetuate de membrii extremei drepte pentru prima dată în ultimii 30 de ani, indică o analiză realizată de Center for Strategic & International Studies (CSIS). În ultima perioadă, președintele Donald Trump și aliații săi au descris violența politică ca un fenomen asociat în primul rând cu stânga politică americană, însă criticii afirmă că republicanii ignoră incidentele recente în care democrații au fost vizați de persoane despre care se crede că sunt extremiști de dreapta sau incidentele în care motivele autorului nu sunt clare.

Violența stângii, sub lupă

Studiul realizat de CSIS, un grup de cercetare bipartizan, indică faptul că, pentru prima dată în mai bine de treizeci de ani, incidentele teroriste de stânga le-au depășit pe cele de extremă dreapta în Statele Unite. Deși violența motivată de stânga rămâne mult mai puțin letală decât cea jihadistă sau de extremă dreapta, creșterea numărului de incidente perpetuate de stânga radicală reflectă schimbări importante în peisajul extremist și ridică întrebări critice pentru factorii de decizie din America.

Pe măsură ce democrații au fost acuzați că își intensifică retorica dăunătoare în opoziția lor față de Administrația Trump, analiza CSIS a constatat că procentul comploturilor și atacurilor violente planificate sau comise de extrema stângă în SUA a atins un nivel record în prima jumătate a anului 2025 și este pe cale să ajungă la cel mai înalt nivel din ultimele trei decenii.

Setul de date al CSIS a analizat 750 de atacuri și comploturi teroriste între 1 ianuarie 1994 și iulie 2025, definind terorismul ca violență premeditată sau amenințarea cu violență exercitată de actori nestatali din motive politice.

Atacurile politice în care motivația agresorului a fost mixtă sau neclară – inclusiv tentativa de asasinat asupra lui Trump care a avut loc în iulie 2024 în timpul unui miting electoral la Butler, Pennsylvania – nu au fost incluse în datele despre violența perpetuată de stânga sau dreapta. Raportul menționează că Thomas Crooks, atacatorul din Butler, căutase online locuri unde Trump sau președintele Joe Biden urmau să vorbească public și, “deși este posibil ca Crooks să fi avut motive politice, rapoartele FBI și investigațiile jurnalistice sugerează că explicația a fost mai degrabă un amestec de probleme personale.”

Raportul a exclus, de asemenea, și alte incidente de mare vizibilitate, inclusiv un atac incendiar asupra reședinței guvernatorului statului Pennsylvania, democratul Josh Shapiro, și un atac armat în care au fost uciși doi angajați ai Ambasadei Israelului la Washington D.C., care au fost clasificate drept “incidente etnonationaliste”.

În cazul atacului din capitala federală, cei doi angajați ai Ambasadei Israelului, Yaron Lischinsky și Sarah Lynn Milgrim, au fost împușcați mortal în timp ce părăseau un eveniment organizat la Capital Jewish Museum în mai. Autorul atacului, Elias Rodriguez, a fost arestat la fața locului de personalul de securitate, el strigând sloganuri de tipul “Free, free Palestine!” și declarând “I did it for Palestine, for Gaza”. Detalii aici.

Revenind la studiul CSIS, trebuie spus că pentru cea mai mare parte a perioadei analizate, ianuarie 1994-iulie 2025, actorii de extremă dreapta și jihadiști au dominat scena violențelor în SUA. Terorismul de stânga, care a atins apogeul în anii 1960-1970, s-a redus la niveluri foarte scăzute până la mijlocul anilor 2010.

Între 1994 și 2000, media anuală era de mai puțin de un incident violent provocat de stânga. Din 2016 însă, numărul incidentelor puse la cale și perpetuate de adepții stângii radicale a crescut, ajungând la patru pe an în perioada 2016–2024.

Până la 4 iulie 2025, fuseseră deja înregistrate cinci atacuri sau comploturi, ceea ce face din acest an cel mai violent pentru stânga din ultimele trei decenii. În această analiză nu au fost incluse asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și atacul asupra centrului Immigration and Customs Enforcement (ICE) din Dallas.

Aceasta este de peste opt ori mai mare decât media de 0,6 incidente înfăptuite de adepții stângii și înregistrate anual între 1995 și 2000.

Studiul CSIS a constatat că creșterea violenței de stânga de la preluarea primului mandat de către președintele Trump în 2016 a fost determinată în mare parte de:

· extremismul partizan, care vizează în mod direct oficiali politici și instituții. De exemplu, în ianuarie 2025, o femeie din Massachusetts a fost arestată lângă National Mall având cocktailuri Molotov și cuțite, ea declarând că intenționa să asasineze înalți oficiali americani pe care îi considera fasciști.

· extremismul anti-guvernamental, care a devenit tot mai vizibil, în special pe tema imigrației. Într-un astfel de caz, indivizi înarmați au atacat centrul ICE Prairieland Detention Facility din Texas la 4 iulie 2025, trăgând asupra forțelor de ordine și gardienilor.

Alte incidente au vizat sedii ale Partidului Republican, centre pro-viață și organizații conservatoare. Această dinamică reflectă atât polarizarea crescândă, cât și ostilitatea față de instituțiile statului.

De atunci, “toate atacurile de stânga până la 4 iulie 2025 par să fi fost motivate de una dintre aceste ideologii”, arată studiul, menționând că împușcarea fatală a lui Kirk se încadrează în acest tipar. Autoritățile au declarat că presupusul ucigaș al lui Kirk, Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, a scris mesajul “Hei, fascistule, prinde asta” pe unul dintre gloanțe, înainte de a-l împușca mortal pe influencerul conservator la 10 septembrie.

Dintre cele 41 de incidente de terorism de stânga înregistrate din 2016 încoace, 17 au fost motivate de extremism anti-guvernamental, iar alte 11 de extremism partizan, se arată în studiu.

Pe de altă parte, analiza CSIS a indicat că, deși frecvența lor a crescut, atacurile adepților stângii radicale sunt mult mai puțin mortale decât cele de extremă dreapta sau jihadiste. Din 2020, doar două sau trei victime pot fi atribuite clar terorismului de stânga.

Astfel, în ultimul deceniu, bilanțul este de 13 victime ale stângii extreme, 112 la dreapta și 82 în atacuri jihadiste.

Stdiul a scos în evidență mai multe particularități ale acestor atacuri perpetuate de stânga radicală:

· Selecția țintelor – atacatorii au vizat clădiri guvernamentale sau forțe de ordine, mai greu de atacat letal.

· Metodele folosite – extremiștii au recurs la dispozitive incendiare și incendieri, mai degrabă distructive decât ucigătoare.

· Lipsa de pregătire și organizare – majoritatea atacatorilor sunt slab antrenați și acționează izolat. Acest lucru nu a redus însă cu nimic letalitatea atacurilor lor.

· Măsuri antiterorism robuste – după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, capacitățile de securitate și măsurile de siguranță luate de autorități fac dificilă planificarea de atacuri complexe. Astfel, potrivit studiului, extremiștii de stânga urmăresc mai degrabă să transmită un semnal politic decât să producă masacre.

Terorismul de dreapta, în scădere

În același timp, potrivit studiului, elementul remarcabil este nu doar creșterea violenței din partea stângii americane, ci și scăderea bruscă a terorismului de dreapta în 2025. În prima jumătate a acestui an anului, doar un singur atac de extremă dreapta a fost înregistrat în Statele Unite, ceea ce reprezintă o scădere dramatică după ani de activitate constantă.

Din 1995, în fiecare an în Statele Unite au existat mai multe comploturi și atacuri teroriste de extremă dreapta decât de extremă stângă, cu cel puțin 30 de incidente raportate în 1995 – anul atentatului de la Oklahoma City – precum și în 2023, 2020 și 2017.

Violența extremei drepte a cunoscut o reducere bruscă în 2025, posibil din cauza anchetelor ce au urmat revoltei de la 6 ianuarie 2021, care au destructurat rețelele. Un alt motiv este că “unii extremiști nu simt nevoia să acționeze violent dacă preocupările lor (imigrația ilegală, opoziția față de “deep state” sau statul paralel) sunt deja abordate”.

De asemenea, violența provocată de adepții jihadismului a scăzut după prăbușirea grupărilor teroriste al-Qaeda și a Statului Islamic, moartea liderilor lor și măsuri eficiente de aplicare a legii.

Totuși, raportul subliniază că aceste scăderi sunt probabil temporare. Baza ideologică rămâne solidă și ar putea reizbucni în perioade de criză politică.

Autorii avertizează împotriva reacțiilor exagerate care ar putea aliena grupuri pașnice și întări narațiunile extremiste. Soluția este o strategie echilibrată, cu resurse alocate împotriva tuturor formelor de terorism.

Un alt element crucial este rolul liderilor politici. Extremiștii câștigă legitimitate atunci când violența din tabăra proprie nu este condamnată. Liderii trebuie să denunțe în mod constant violența, indiferent de ideologie, atrag atenția autorii studiului.

Experții au scris că, deși liderii politici nu sunt responsabili pentru extremiștii din rândurile lor, ei sunt responsabili pentru modul în care se raportează la extremism. Ei au făcut apel ca ambele tabere să condamne violența din propria parte și să cheme la calm atunci când aceasta provine de la cealaltă.

“Celebrările din partea unor membri ai stângii la adresa lui Luigi Mangione – acuzat de împușcarea mortală a lui Brian Thompson, fostul CEO al UnitedHealth pe o stradă din Manhattan – reprezintă un eșec în a reduce sprijinul pentru violența de stânga”, se arată în studiu. Detalii aici.

Democrații au fost criticați pentru că i-au numit pe membrii administrației republicane “naziști” sau “fasciști” – în special în legătură cu ampla campanie de deportări a Administrației Trump ce vizează imigranții ilegali.

După ce presupusul lunetist anti-ICE Joshua Jahn a împușcat trei deținuți înainte de a-și lua propria viață la Dallas, miercurea trecută, FBI a descoperit la locuința lui un bilet scris de mână în care acuza agenții ICE de “trafic de persoane”.

Aceeași formulare a fost folosită în iunie de congresmanul democrat din Florida, Maxwell Frost, care a acuzat ICE de “răpirea oamenilor” și de “trafic de persoane”.

În iulie, Casa Albă i-a îndemnat pe democrați să își “modereze” criticile la adresa ICE, însă mulți politicieni de stânga au continuat să critice agenția și să îndemne chiar la violențe împotriva agenților.

Chiar săptămâna trecută, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a apărut la emisiunea “The Late Show with Stephen Colbert” și a descris ICE drept o “armată internă privată” folosită pentru a susține “tendințele autoritare” ale Administrației Trump. În acest context, trebuie menționat că Newsom este considerat ca fiind în pole-position printre posibilii candidați democrați la președinția Statelor Unite la alegerile din 2028, iar acțiunile sale sunt văzute ca pregătind terenul pentru intrarea în cursa pentru Casa Albă.

Guvernatorul din Minnesota și fost candidat democrat la vicepreședinție, Tim Walz, a numit și el ICE “un Gestapo modern” , iar politiciana de extremă stângă Rashida Tlaib (Michigan), membră a Camerei Reprezentanților și a “Squad”-ului de stânga, a descris la începutul acestei luni represiunea împotriva criminalității din Washington D.C., ordonată de Trump, drept o “preluare fascistă” a capitalei federale.

În sfârșit, chiar înainte de a pierde alegerile din 2024, fosta vicepreședintă Kamala Harris a fost de acord că Trump este un “fascist”, atunci când a fost întrebată în timpul campaniei electorale despre acest lucru.

Pe de altă parte, studiul indică că exemplele comunităților musulmane din SUA, care au respins public jihadismul, arată cum condamnarea colectivă poate reduce atractivitatea terorismului.

Concluzia experților CSIS este aceea că America este martora unei realități paradoxale: terorismul de stânga este mai frecvent în 2025 decât cel de dreapta, dar mult mai puțin letal. Creșterea lui reflectă polarizarea și opoziția față de autoritatea statului, în timp ce letalitatea redusă se explică prin lipsa de organizare și tactici limitate.

În același timp, terorismul de dreapta și cel jihadist rămân o amenințare latentă, cu potențial mult mai mortal. Calea de urmat nu este blamul partizan, ci o strategie antiteroristă cuprinzătoare și nepartizană, care evită reacțiile disproporționate, alocă resurse echilibrate și cere liderilor politici să condamne ferm violența.

Într-un moment de tensiune pentru democrația americană, autorii studiului cer ca cetățenii și liderii trebuie “să învețe să discutăm mai bine, nu să ne atacăm mai rău.”

Incidente violente

Conform studiului CSIS despre terorismul de stânga în Statele Unite, până la 4 iulie 2025 (deci fără a include asasinarea lui Charlie Kirk și atacul asupra centrului ICE din Texas), au avut loc cinci incidente violente sau comploturi asociate cu extrema stângă. După acea dată, studiul notează și alte evenimente importante.

# 28 ianuarie 2025 – Washington D.C.

Riley Jane English, 24 de ani, a fost arestată pe National Mall, având asupra ei două cocktailuri Molotov, un cuțit pliabil și o brichetă. Ea a declarat că intenționa să asasineze oficiali de rang înalt, printre care secretarul apărării Pete Hegseth, președintele Camerei Mike Johnson și secretarul Trezoreriei Scott Bessent. Ea a menționat, de asemenea, intenția de a ataca Heritage Foundation, cel mai cunoscut think-tank conservator din SUA.

# 30 martie 2025 – Albuquerque, New Mexico

Sediul Partidului Republican din New Mexico a fost incendiat noaptea. Pe ziduri au fost lăsate graffiti cu mesajul “ICE = KKK”.

# Primăvara 2025

Raportul menționează o serie de atacuri de incendiere și vandalism asupra unor clădiri și vehicule asociate cu forțele de ordine sau cu organizații conservatoare. Studiul CSIS a notat și o serie de atacuri îndreptate împotriva magazinelor și centrelor de service Tesla din Statele Unite, comise de indivizi sau grupuri asociate cu extrema stângă. Aceste atacuri au constat în principal în incendieri, acte de vandalism și aruncarea de dispozitive incendiare, fiind motivate de opoziția față de Elon Musk și implicarea sa în Administrația Trump.

# 4 iulie 2025 – Alvarado, Texas

Atacul asupra centrului ICE Prairieland Detention Facility. Aproximativ o duzină de persoane înarmate au lansat artificii și au vandalizat vehicule, apoi au deschis focul asupra agenților ICE și a poliției. Un ofițer a fost rănit în gât, iar alți agenți au fost vizați cu focuri de armă. 14 suspecți au fost arestați, fiind găsite arme, veste antiglonț și manifeste anti-ICE.

# 10 septembrie 2025 – Utah

Pe 10 septembrie, activistul conservator Charlie Kirk, fondatorul organizației Turning Point USA, a fost împușcat mortal în timp ce participa la un eveniment din cadrul “The American Comeback Tour” la Utah Valley University din Orem în Utah.

Kirk a fost împușcat în gât la aproximativ 20 de minute după începerea evenimentului, în fața unui public de circa 3.000 de persoane care luau parte la o dezbatere privind problema atacurilor armate în masă din Statele Unite. Activistul conservator a fost transportat în stare critică la Timpanogos Regional Hospital, unde a fost declarat decedat în aceeași după-amiază.

Kirk, care avea 31 de ani, fondase TPUSA în 2012, cu scopul de a promova valori precum piața liberă, guvernarea limitată și libertatea individuală. Suspectul arestat în urma atacului, Tyler Robinson (22 de ani), ar fi scris mesaje anti-fasciste pe gloanțe.

Procurorii din Utah l-au acuzat pe Robinson de crimă agravată în cazul împușcării fatale a activistului conservator. Procurorul comitatului Utah, Jeff Gray, a declarat că intenționează să solicite condamnarea la moarte în acest caz. Robionson, care este deținut fără cauțiune, i-ar fi cerut colegului de apartament să-i șteargă mesajele în care spunea că el este asasinul lui Kirk.

Poziții opuse

Atât Donald Trump, cât și vicepreședintele JD Vance au dat vina pe stânga pentru violența politică în creștere.

De exemplu, într-un discurs televizat din Biroul Oval, în seara asasinării lui Kirk, Trump l-a descris pe activistul conservator drept un “martir pentru adevăr și libertate” și a acuzat “stânga radicală” că a cultivat climatul politic ce a dus la uciderea acestuia, afirmând că retorica acesteia a fost “direct responsabilă de terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră”.

Liderul de la Casa Albă a promis că îi va urmări pe cei responsabili, inclusiv persoane și organizații care, potrivit lui, contribuie la violența politică din Statele Unite printr-o retorică inflamatoare.

Iar miercurea trecută, după atacul asupra centrului ICE din Dallas, Trump a afirmat că “stângiștii radicali instabili mintali” sunt de vină pentru atacul armat care a ucis un imigrant și a lăsat alți doi grav răniți.

“Bărbații și femeile curajoși din ICE încearcă doar să-și facă treaba și să-i îndepărteze din țara noastră pe ‘CEI MAI RĂI dintre CEI MAI RĂI’ criminali, dar se confruntă cu o creștere fără precedent a amenințărilor, violenței și atacurilor din partea stângiștilor radicali deranjați psihic. Această violență este rezultatul faptului că democrații radicali de stânga demonizează constant forțele de ordine, cer desființarea ICE și îi compară pe agenții ICE cu “naziști”. Violența continuă din partea teroriștilor radicali de stânga, după asasinarea lui Charlie Kirk, trebuie oprită”, a scris Trump pe Truth Social.

“Dacă ne uităm la violența politică din țara noastră în ultimele câteva luni, în ultimii câțiva ani, nu este o problemă care vine de la ambele părți. Este în principal de pe o singură parte a spectrului politic”, a declarat Vance în Carolina de Nord. Oprirea violenței politice “începe, din păcate, chiar de la vârful Partidului Democrat”, a spus numărul 2 de la Casa Albă.

Vance și alți republicani au invocat sondaje recente realizate de YouGov, care arată că, deși majoritatea respondenților din toate grupurile se opun violenței politice, proporții mai mari de tineri și de persoane cu orientări liberale au afirmat că violența “poate fi uneori justificată” comparativ cu populația generală.

În acest context delicat, la începutul săptămânii trecute, Trump a emis un ordin executiv prin care desemnează Antifa, o rețea informală de grupuri implicată în confruntări cu extrema dreaptă, precum și în atacarea unor manifestanți conservatori, drept “organizație teroristă internă”.

Iar joi, liderul american a a emis un memorandum prezidențial menit să limiteze ceea ce el a numit “o rețea teroristă domestică radicală de stânga”, criticând în același timp “anarhiștii și agitatorii”.

La ceremonia de semnare în Biroul Oval, memorandumului i s-a atribuit scopul de “a stabili o strategie cuprinzătoare pentru investigarea, perturbarea și desființarea tuturor etapelor violenței politice organizate și ale terorismului intern”.

Oficialii au precizat că acesta face parte dintr-un răspuns coordonat la nivelul întregii administrații, care ar urma să implice grupurile mixte antiteroriste ale FBI, Departamentul de Justiție și Departamentul Trezoreriei.

Înconjurat de membri ai cabinetului său, Trump a spus că scopul memorandumului este de a viza “finanțatorii multora dintre aceste grupuri,” unii dintre care, susținea el, îi cunoaște. Dar președintele a fost vag când a fost întrebat la ce grupuri se referea sau cine sunt finanțatorii. “Aceștia sunt anarhiști și agitatori, anarhiști și agitatori profesioniști, și sunt angajați de oameni bogați, unii dintre care îi cunosc, cred, probabil îi cunosc”, a spus el. “Nu ți-ai da seama la o cină cu ei. Totul e frumos, și apoi afli că au finanțat cu milioane de dolari acești nebuni”.

Stephen Miller, influentul adjunct al șefului de cabinet de la Casa Albă, a numit inițiativa “istorică și semnificativă”.

“Aceasta este prima dată în istoria Americii când există un efort la nivelul întregului guvern pentru a demonta terorismul de extremă stânga, pentru a demonta antifa, pentru a demonta organizațiile care au comis aceste acte de violență politică și terorism”, a spus Miller. The joint terrorism task force, o unitate din cadrul FBI, ar fi “centrul” efortului, a adăugat el.

Miller a spus că “există un întreg sistem de organizații alimentatoare” care finanțează “hărțuirea, doxxing-ul, intimidarea și, în cele din urmă, tentativele de asasinat” ale oficialilor publici.

“Este totul atent planificat, executat și bine gândit”, a spus Miller. “Este terorism pe solul nostru. Vom folosi toată forța guvernului federal pentru a smulge aceste organizații din rădăcină.”

Presat de jurnaliști, Trump a sugerat că George Soros, miliardarul filantrop de origine maghiară care finanțează Fundațiile Open Society, ar putea fi vizat de guvern. El l-a menționat și pe Reid Hoffman, miliardar și investitor financiar, adăugând: “Aud despre el. Poate că ar putea fi el. Ar putea fi mulți alții”.

În august, președintele Trump ceruse de altfel ca miliardarul George Soros și fiul său să fie inculpați în baza legii federale Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) pentru sprijinirea protestelor la nivel național.

Care a fost răspunsul stângii la aceste acțiuni ale guvernului de la Washington? Open Society Foundations a criticat Administrația Trump pentru “atacuri motivate politic împotriva societății civile”.

La rândul ei, Hina Shamsi, de la American Civil Liberties Union (ACLU), a declarat: “După una dintre cele mai cumplite săptămâni pentru drepturile noastre garantate de Primul Amendament, președintele invocă violența politică, pe care toți o condamnăm, ca pretext pentru a viza organizații non-profit și activiști cu eticheta falsă și stigmatizantă de «terorism intern». Aceasta este o mișcare rușinoasă și periculoasă.”

ACLU a afirmat într-un comunicat că grupurile mixte antiteroriste “au deja o lungă istorie de investigații care au vizat în mod greșit protestatari, comunități de culoare și persoane implicate în disidență”.

“Tacticile de intimidare împotriva celor care apără drepturile omului și libertățile civile nu sunt, din păcate, ceva nou în istoria acestei țări,” a spus Shamsi, directoarea proiectului de securitate națională al ACLU. “Într-o epocă anterioară, liderii mișcării pentru drepturi civile au fost de asemenea etichetați drept amenințări la adresa securității și au fost investigați, supravegheați, amenințați și chiar arestați.”

