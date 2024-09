Slovacia anunță o creștere a TVA pentru cărți, pe motiv că acestea sunt cumpărate de bogați/ Librăriile, editurile și grupurile pro-Rusia iau în derâdere creșterea propusă a taxei pentru a reduce deficitul bugetar

Guvernul populist al Slovaciei a anunțat planuri de creștere drastică a taxei pe valoarea adăugată (TVA) la cărți pentru a ajuta la redresarea finanțelor publice, atrăgându-și condamnarea nu numai din partea librarilor și editorilor, ci și a grupurilor de propagandă pro-ruse de extremă-dreapta, care doresc să își difuzeze ideile în presa scrisă, scrie The Guardian.

Cărțile sunt „achiziționate în principal de segmentele mai bogate ale populației” și, prin urmare, ar putea fi impozitate la noua cotă de 23%, mai degrabă decât la cota actuală de 10%, a spus ministrul slovac al finanțelor, Ladislav Kamenický, când a anunțat măsura. El a invocat și unele studii în sprijinul afirmației sale.

Măsura face parte dintr-o majorare generală a cotei de bază a TVA anunțată de guvernul de coaliție condus de Robert Fico, care are drept scop abordarea deficitului public excesiv al Slovaciei prin colectarea a 50 de milioane EUR în 2025.

Deficitul ar putea ajunge la 6% din produsul intern brut (PIB) la finele lui 2024. Cabinetul a propus marți reducerea deficitului la 4,7 % din PIB anul viitor, în parte prin creșterea TVA în întreaga economie, afectând în principal antreprenorii.

Slovacia și alte șase țări membre ale Uniunii Europene, între care și România, au fost criticate recent de Comisia Europeană pentru cheltuieli prea mari. Tratatele UE prevăd că țările trebuie să mențină un deficit bugetar de sub 3% din PIB, însă în 2023 11 dintre cele 27 de țări membre încălcau această regulă.

Conform propunerii, alimentele de bază, medicamentele și manualele școlare vor fi scutite de creșterea TVA sau vor fi impozitate la o cotă mai mică decât înainte.

Creșterile taxei vin pe fondul unei poziții din ce în ce mai agresive a guvernului Fico față de sectorul culturii, care a ieșit la iveală prin demiterea, luna trecută, a șefilor unor instituţii culturale respectate, printre care directorii Teatrului Naţional şi al Galeriei Naţionale.

În cazul în care modificările fiscale vor fi adoptate de parlament și vor intra în vigoare în ianuarie, Slovacia va deveni una dintre cele două țări din Europa care nu au cote reduse de TVA pentru cărți – o măsură ale cărei efecte pozitive intangibile asupra economiei, educației și democrației sunt, în general, considerate mai importante decât beneficiile financiare.

Comentariile lui Kamenický despre presupusa bogăție a bibliofililor au fost întâmpinate cu ironie în țara din Europa Centrală. Pe rețelele de socializare, slovacii au postat videoclipuri cu ei înșiși admirând noile active financiare recunoscute de pe rafturile lor, pe o coloană sonoră a piesei Money, Money, Money a trupei Abba.

Juraj Heger, președintele Asociației editorilor și librarilor din Slovacia, a pus sub semnul întrebării afirmația ministrului de finanțe conform căreia cărțile sunt cumpărate în principal de persoanele înstărite, afirmând că studiile recente au arătat doar o diferență marginală între obiceiurile de cumpărare a cărților ale persoanelor cu venituri mari și medii.

De asemenea, un TVA mai ridicat nu ar ajuta cumpărătorii de cărți mai săraci, a adăugat el, deoarece ar duce probabil la creșterea prețurilor cărților și ar afecta în principal librăriile care se confruntă deja cu dificultăți.

„Oamenii sunt foarte furioși”, a declarat Heger pentru The Guardian. „Ministerul Culturii distruge tot ceea ce a fost construit de-a lungul deceniilor”.

„Piața de carte din Slovacia este foarte mică, realizând aproximativ 100 de milioane de euro pe an”, a adăugat el. „Această decizie va face ca oamenii să cumpere mai puține cărți, astfel încât guvernul nu va putea strânge decât foarte puțini bani din acest lucru.”

Până în prezent, Danemarca a fost o țară europeană ieșită din comun prin taxarea cărților cu până la 25% din TVA, deși țara scandinavă compensează povara suplimentară prin sprijin promoțional și scheme de subvenționare pentru editori.

Toate celelalte țări din UE utilizează legislația care le permite să aplice cote reduse de TVA pentru editarea de cărți. TVA-ul mediu pentru cărți în UE este de aproximativ 6%, iar în unele țări europene – inclusiv Regatul Unit, Irlanda, Norvegia și vecina Slovaciei, Republica Cehă – cărțile sunt scutite de TVA.

Letonia a majorat cota de TVA pentru cărți de la 5% la cota standard de 21% la începutul anului 2009, dar a revenit asupra măsurii doar opt luni mai târziu, după concedieri la edituri și o scădere bruscă a vânzărilor.

Guvernul lui Fico și-a stabilit ca obiectiv reducerea deficitului Slovaciei de la un nivel estimat de 6% la 4,7% din PIB anul viitor. „Consolidarea este, așa cum spun englezii, ‘a must’”, a declarat marți premierul.

Planurile fiscale i-au adus lui Fico, un admirator al lui Vladimir Putin și al liderului iliberal al Ungariei, Viktor Orbán, critici din partea extremei drepte.

Roman Michelko, din Partidul Național Slovac (SNS) de extremă dreaptă, care prezidează comisia pentru cultură și media a parlamentului, a comparat creșterea planificată a TVA-ului la cărți cu politicile Cehoslovaciei din perioada comunistă.

Directorul Torden, o editură specializată în cărți anti-occidentale, pro-ruse și despre teoria conspirației, a declarat că politica a dezvăluit „mizeria și superficialitatea gândirii guvernului nostru”.

Robert Merva, al cărui catalog conține titluri precum Putin’s Pilgrimage, Democracy is Total Nonsense și A Brief History of (Almost) Everything Paranormal, a sugerat că planul fiscal înseamnă că guvernul naționalist al lui Fico lucrează de fapt „în serviciul intereselor străine”.