Siria: Sute de creştini au demonstrat la Damasc după ce un brad de Crăciun a fost incendiat

Mai multe manifestaţii au izbucnit, marţi, în zonele creştine din Damasc pentru a protesta faţă de incendierea unui brad de Crăciun lângă Hama, în centrul Siriei, transmite News.ro.

„Cerem drepturile creştinilor”, au scandat manifestanţii în timp ce mărşăluiau pe străzile Damascului spre sediul Patriarhiei Ortodoxe din Bab Charqi.

La mai bine de două săptămâni de la preluarea puterii de către o coaliţie armată condusă de islamiştii care l-au îndepărtat de la putere pe Bashar al-Assad, aceştia s-au adunat spontan din diferite cartiere pentru a-şi exprima nemulţumirea şi temerile. Bashar al-Assad se erijase în protector al minorităţilor dintr-o ţară majoritar sunnită.

„Manifestăm pentru că există nedreptate împotriva creştinilor, sub pretextul unor ‘cazuri izolate’”, a declarat Georges, un localnic, pentru AFP. „Dacă nu ni se permite să ne trăim credinţa creştină în ţara noastră, aşa cum a fost cazul, atunci nu mai avem ce căuta aici”, a adăugat el.

Unii dintre ei au purtat cruci de lemn, în timp ce alţii au arborat steagul cu trei stele al independenţei Siriei, adoptat de noile autorităţi.

Protestele au izbucnit după postarea pe reţelele de socializare a unei înregistrări video cu luptători cu cagule care incendiază bradul de Crăciun în oraşul Souqaylabiya, predominant creştin ortodox, de lângă Hama. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), luptătorii erau străini din gruparea jihadistă Ansar al-tawhid.

Într-o altă înregistrare video care a devenit virală pe reţelele de socializare, un lider religios al grupării islamiste radicale aflate la putere, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), este văzut adresându-se locuitorilor din zonă, afirmând că autorii acestui act „nu sunt sirieni” şi promiţând că vor fi pedepsiţi. „Bradul va fi restaurat şi aprins până mâine dimineaţă”, a spus el, alături de preoţi şi în uralele locuitorilor care scandau sloganuri creştine.



Radicals burn a Christmas tree in the city of Al-Suqaylabiyah in the western Hama countryside, central Syria. pic.twitter.com/yEK9Jfyc60

— War Monitor (@WarMonitors) December 23, 2024

Unificarea unei ţări fragmentate de ani de război sângeros şi care adăposteşte numeroase facţiuni cu loialităţi divergente şi numeroase minorităţi religioase rămâne o provocare pentru HTS. Această fostă ramură a Al-Qaida, care pretinde că a renunţat la jihadism şi a adoptat o poziţie mai moderată, ştie că va fi analizată pentru modul în care tratează în special minorităţile creştine, alawite şi kurde.

Cu toate acestea, HTS se confruntă cu prezenţa a numeroşi luptători străini, majoritatea din Asia Centrală, care au intrat în rândurile sale sau ale altor facţiuni islamiste şi jihadiste în timpul conflictului de după 2011 şi care continuă să reprezinte o provocare majoră pentru organizaţie.