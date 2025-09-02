G4Media.ro
Siria a reluat exporturile de petrol după o pauză de 14 ani

vas nava petrolier ship-2078428_1920
Sursa foto: Pixabay – ilustrație generică

Siria a reluat exporturile de petrol după o pauză de 14 ani

Siria a exportat, luni, o cantitate de 600.000 de barili de ţiţei din portul Tartus, în cadrul unui acord cu o companie de trading, acesta fiind primul export oficial de petrol sirian din ultimii 14 ani, a declarat pentru agenția de știri Reuters un oficial din cadrul Ministerului sirian al Energiei.

În 2010, Siria exporta 380.000 de barili pe zi, însă anul următor protestele împotriva regimului Bashar al-Assad s-au transformat într-un război de aproape 14 ani care a devastat economia şi infrastructura ţării, inclusiv producţia de ţiţei. Bashar al-Assad a fost înlăturat în decembrie, anul trecut, iar noul guvern condus de către islamişti promite să revitalizeze economia, transmite Agerpres.

Riyad al-Joubasi, director adjunct pentru petrol şi gaze în cadrul Ministerului sirian al Energiei, a precizat că ţiţeiul a fost vândut companiei B Serve Energy şi transportat cu petrolierul Nissos Christiana. Joubasi a mai spus că petrolul a fost extras de la mai multe câmpuri petrolifere din Siria, dar nu a precizat de la care anume.

Majoritatea zăcămintelor de petrol ale Siriei se află în nord-est-ul ţării, pe teritoriul controlat de către autorităţile conduse de kurzi. Acestea au început să furnizeze petrol guvernului central din Damasc în februarie, dar între timp relaţiile s-au deteriorat din cauza temerilor legate de incluziune şi drepturile minorităţilor, inclusiv ale kurzilor.

Reluarea exporturilor de petrol vine după ce, în luna iunie, preşedintele american Donald Trump a ridicat sancţiunile impuse Siriei, deschizând calea pentru investiţii şi planuri de exploatare a resurselor de petrol şi gaze.

În paralel, Damasc a semnat un acord de 800 de milioane de dolari cu DP World pentru dezvoltarea, administrarea şi operarea unui terminal al portului Tartus, după anularea contractului cu o firmă rusească ce administra portul în timpul regimului Assad.

