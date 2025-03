Singurătatea lui Brigitte Bardot: ”Nu mai am pe nimeni, m-a părăsit și câinele meu”

”Nu mai am pe nimeni, mă simt foarte singură și mi-e frică de ceea ce devine umanitatea”. Brigitte Bardot, 90 de ani, un monument al cinematografiei, îşi păstrează de multă vreme un profil scăzut și vorbește rar în public. Acum însă, a acceptat să acorde un interviu telefonic rețelei franceze de televiziune și radio Bfm în care a vorbit despre sănătatea și singurătatea sa, despre dispariția câinelui său E.T., care a murit recent, și despre marele său prieten Alain Delon, care s-a stins din viață în august 2023, scrie La Repubblica.

„Nu te simţi niciodată ușurat când îţi moare un prieten. Sunt foarte, foarte tristă. Îmi este enorm de dor de Alain. Eram pe aceeași lungime de undă”, dezvăluie actrița, afirmând că se gândește la Delon „în mod constant”.

Cei doi s-au cunoscut în 1961 pe platoul de filmare al peliculei Iubiri celebre al lui Michel Boisrond. Brigitte Bardot o interpreta pe Agnès Bernauer, soția ducelui Albert al III-lea de Bavaria, jucat de Delon. De atunci, cele două vedete au fost de nedespărțit, devenind chiar subiectul a numeroase zvonuri despre o relație romantică, pe care au negat-o mereu.

În acest moment însă, B.B. se confruntă și cu o altă pierdere, cea a mult iubitului său animal de companie, care a murit și el anul trecut. Actrița, care din 1973 îşi dedică toate zilele fundației sale pentru drepturile animalelor, a mărturisit că nu mai conduce, fiind prea supărată că pe scaunul de lângă ea nu se mai află câinele său adorat.

„Pentru că am condus mereu cu el lângă mine, am încetat s-o fac pentru că mă simţeam singură în mașină. Era tovarășul meu. L-am adorat”, a spus Bardot în interviu.Şi pentru că a pierdut mulți oameni dragi, a spus că „a pus o cruce pe o mare parte a populației umane care m-a dezgustat atât de mult”.

Pentru a se consola, diva – care se simte mult mai bine decât în 2023, când a avut probleme respiratorii – își petrece zilele lucrând pentru fundația ei. „Sunt foarte norocoasă pentru că am temperamentul unui zeu! E greu să mă dobori”, a spus, referindu-se la sănătatea ei.

„De la 13.00 până la 18.00 lucrez zilnic pentru fundația mea, citesc poșta, fac lucruri importante pentru animale. Și asta în fiecare zi.” Și intenționează să continue cu acest angajament „cât mai mult timp” în timp ce își amintește de lupta lui pentru „desființarea vânătoarei cu câini”, care este „complet depășită și demodată. Noi continuăm să omorâm animale care nu ne-au făcut nimic. Este scandalos”.

Traducerea: Cătălina Păunel/RADOR RADIO ROMANIA