Sfârșitul restricțiilor privind lichidele în aeroporturile UE și al taxelor suplimentare pentru bagaje? Nu foarte curând

După ce UE a dat undă verde pentru noile scanere CT, aeroporturile din UE pot permite acum cantități mai mari de lichide în bagajele de mână la controalele de securitate. Între timp, însă, consumatorii și companiile aeriene rămân în dezacord cu privire la taxele suplimentare pentru bagajele de mână, arată o analiză realizată de Europeannewsroom.com, un proiect comun AFP, Agerpres, dpa, EFE, STA.

Sunteți pe punctul de a pleca în vacanță în UE, dar vă temeți că veți rămâne fără săpun și șampon, deoarece aeroportul de plecare aplică vechea regulă a limitei de 100 de mililitri pentru bagajele de mână? Sau că bagajul de mână vă va costa o taxă suplimentară la poarta de îmbarcare?

Avem vești bune: aeroporturile din Uniunea Europeană ar putea începe în curând să elimine restricția privind lichidele din bagajul de mână, o regulă nepopulară de ani de zile.

Cu toate acestea, bagajele de mână mici rămân un subiect controversat, deoarece legislatorii UE au insistat să interzică companiilor aeriene să perceapă taxe pasagerilor pentru bagajele de mână mici – o măsură la care sectorul aviației s-a opus cu tărie.

Mai întâi, să revenim la lichide. În prezent, pasagerii nu au voie să transporte lichide care depășesc 100 de mililitri, recipientele trebuind să fie plasate într-o pungă de plastic transparentă resigilabilă, cu o capacitate totală de maximum 1 litru.

Această regulă a fost introdusă în 2006, după ce autoritățile au dejucat un complot terorist care implica explozibili lichizi introduși ilegal la bordul unui avion la aeroportul Heathrow din Londra.

A durat aproape 20 de ani, dar Uniunea Europeană a aprobat acum scanere capabile să detecteze în mod fiabil explozibili lichizi, deschizând potențial calea pentru ridicarea acestor restricții de lungă durată.

O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a declarat că noile scanere cu tomografie computerizată (CT), similare celor utilizate în imagistica medicală, pot identifica în mod fiabil amenințările și sunt capabile, astfel, atunci când lichidele sunt dovedite a fi sigure, să permită teoretic pasagerilor să transporte sticle mai mari. Acum depinde de fiecare aeroport în parte să adopte această tehnologie, a adăugat ea.

Potrivit Comisiei, aproximativ 700 de scanere care utilizează noul software sunt în prezent utilizate sau instalate în 21 de țări ale UE. Conform știrilor din presă, unele aeroporturi din Germania, Olanda, Italia, Spania și Irlanda se numără printre cele care le utilizează deja.

Nu este o actualizare peste noapte

Mai multe aeroporturi din UE au relaxat deja restricțiile privind lichidele în iulie 2024, odată cu instalarea noilor scanere CT care pot realiza rapid o imagine tridimensională a conținutului unei bagaje.

Însă oficialii UE au ridicat semne de întrebare cu privire la fiabilitatea noilor scanere CT pentru bagaje. În Germania, de exemplu, Poliția Federală Germană și operatorul aeroportului din Frankfurt, Fraport, au atras atenția asupra schimbării iminente a regulilor.

Prin urmare, Comisia Europeană a reintrodus o restricție „temporară” privind controlul lichidelor „în anumite aeroporturi din UE” ca măsură de precauție începând cu 1 septembrie 2024, deși puțin mai relaxată – lichidele plasate într-o pungă transparentă puteau rămâne în bagajul de mână.

Aprobarea oficială a noilor scanere de către UE deschide acum calea pentru ca aeroporturile să înceapă să le utilizeze la controalele de securitate. Cu toate acestea, implementarea va dura ceva timp din cauza echipamentelor învechite și a obstacolelor tehnice.

O purtătoare de cuvânt a asociației aeroporturilor din Germania (ADV) a declarat că implementarea la nivel național este complexă și costisitoare, necesitând nu doar echipamente noi, ci și modificări structurale din cauza dimensiunilor mai mari ale aparatelor.

La Aeroportul Frankfurt – cel mai aglomerat din Germania –, 40 din cele aproximativ 190 de benzi de securitate sunt echipate cu noile sisteme, iar alte 40 sunt în curs de comandă, a declarat o purtătoare de cuvânt. Cu toate acestea, pasagerii se confruntă în continuare cu limita de 100 de mililitri, deoarece nu este clar ce scaner le va inspecta bagajele – iar unele dintre noile dispozitive nu dispun încă de software-ul necesar.

Aeroportul din München se confruntă cu întârzieri similare, actualizările software fiind amânate până după sezonul aglomerat de sărbători.

La principalul aeroport internațional din Slovenia, Aeroportul Ljubljana Jože Pučnik, operatorul german Fraport și-a modernizat echipamentele cu raze X pentru controlul bagajelor de mână odată cu deschiderea unui nou terminal în 2021. Acesta utilizează deja tehnologie avansată în conformitate cu cel mai recent standard (EDS 3.1) pentru controlul bagajelor de cală, care permite analiza tridimensională a conținutului bagajelor și este capabilă să detecteze explozibili.

„În ceea ce privește bagajele de mână, în prezent încă examinăm toate aspectele: beneficii, costuri, cerințe de spațiu și impactul asupra întregului proces de control de securitate. Este vorba de o investiție majoră, care implică nu numai achiziționarea de echipamente, ci și ajustări ale infrastructurii și organizării terminalului”, a declarat compania.

În Spania, un nou scaner CT este deja în funcțiune la Aeroportul Palma de Mallorca, iar altele sunt în curs de instalare la Aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas și Aeroportul Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, unde sunt operaționale în unele linii de inspecție.

În România, actualizarea software-ului necesară pentru îndeplinirea condițiilor de ridicare a restricțiilor în aeroporturi este aproape gata. Douăsprezece aeroporturi din România operează rute internaționale.

Compania Națională Aeroporturi București a informat AGERPRES că ridicarea restricțiilor depinde de finalizarea operațiunilor de instalare și punere în funcțiune a tuturor echipamentelor. Conform calendarului de implementare a proiectului, finalizarea acestor operațiuni urma să aibă loc cel târziu în primul trimestru al anului 2026.

Sursa: Europeannewsroom.com