Sérgio Conceição, noul antrenor al italienilor de la AC Milan / Fonseca a fost demis după 1-1 cu AS Roma

Sérgio Conceição urmează să fie antrenorul italienilor de la AC Milan pentru restul sezonului, fiind principalul favorit să îl înlocuiască pe Paolo Fonseca. Clubul a decis să se despartă de acesta după remiza din derby-ul cu AS Roma, de duminică seară, încheiată cu scorul de 1-1.

🔴⚫️ Sérgio Conceição has signed in as new AC Milan manager, documents in place.

He’s arriving in Milano on Monday, later today — all formal contracts sealed with his agent Jorge Mendes. pic.twitter.com/twJ4D1AZTf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2024