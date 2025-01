Șeful McLaren vede o luptă în patru pentru titlul mondial din Formula 1 în sezonul 2025

McLaren a cucerit titlul la constructori după o pauză de 26 de ani, iar Zak Brown, șeful echipei de la Woking, este de părere că sezonul 2025 din Formula 1 va fi unul mai echilibrat decât cel recent încheiat. Mai mult decât atât, Brown vede o luptă în patru pentru supremația din Marele Circ (McLaren, Ferrari, RedBull și Mercedes).

Conducătorul McLaren crede că pe lângă echipa sa și Scuderia Ferrari, în lupta la vârf vor fi angrenate și rivalele RedBull și Mercedes.

„Cred că stagiunea din 2025 va fi una chiar mai echilibrată decât sezonul trecut”, a declarat Brown la conferința Autosport Business Exchange.

„Văd că primele patru echipe vor fi la fel de apropiate precum la sfârșitul anului 2024 (n.r. McLaren, Ferrari, RedBull și Mercedes). Când vezi schimbarea pe care am avut-o noi, nu există niciun motiv pentru care alte echipe să nu poată avea același tip de schimbare.

Cred că vom începe un sezon epic. Cred că vom avea un campionat incredibil cu trei, patru piloți care să se lupte pentru locul întâi. De asemenea, patru echipe care luptă pentru titlul de la constructori. Cred că este posibil”, este de părere Zak Brown.

