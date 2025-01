Max Verstappen, avertisment pentru rivalii din Formula 1: „Simt că nu am slăbiciuni”

Max Verstappen a cucerit al patrulea titlu consecutiv din Marele Circ, iar chestionat de site-ul oficial al Formulei 1 înainte de startul noului sezon, pilotul celor de la RedBull a precizat că „simte că nu are slăbiciuni”.

RedBull a avut dificultăți în clasamentul constructorilor (a încheiat doar pe trei), dar Max Verstappen a cucerit un nou titlu de campion mondial, al patrulea consecutiv.

Într-un interviu pentru site-ul oficial al Formulei 1, pilotul olandez al celor de la RedBull a spus, printre altele, că „simte că nu are slăbiciuni”.

Pe durata celor zece ani de experiență din Marele Circ, Max spune că a eliminat toate slăbiciunile din dreptul său.

„Nu simt că am slăbiciuni. Și, bineînțeles, oricum nu voi recunoaște niciodată asta! Dar sunt, de asemenea, foarte deschis la minte pentru că știu că pot fi întotdeauna mai bun, dar știu, de asemenea, că este foarte greu.

Știu că într-un singur weekend unii piloți pot avea performanțe incredibile, dar nu este întotdeauna vorba despre o singură performanță.

Este vorba despre cum îți poți menține performanțele foarte bune pe tot parcursul anului.

Asta are de-a face cu o mulțime de lucruri. Nu vreau să intru prea mult în detalii, pentru că, într-un fel, bineînțeles că dezvălui lucruri.

Ca pilot, trebuie să fii aproape de vârful de formă de fiecare dată. Trebuie să găsești ceea ce funcționează pentru tine, deoarece fiecare pilot are o abordare diferită.

Dar trebuie să înțelegi ce funcționează pentru tine, cred că am înțeles asta foarte bine”, a fost de părere Max Verstappen pentru F1.com.

Max Verstappen has led more laps since 2021 than Mercedes, Ferrari, and McLaren combined. pic.twitter.com/ACAHTB3DVM

— Max Verstappen Xtra (@MVerstappenXtra) January 29, 2025