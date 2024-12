Șeful McLaren explică de ce echipa sa a fost la 0,7 secunde distanță de a pierde titlul din Formula 1 în favoarea Ferrari

McLaren a câștigat titlul constructorilor din Formula 1 după o pauză de 26 de ani, iar Zak Brown (CEO-ul echipei) le explică fanilor Marelui Circ faptul că team-ul pe care-l conduce a fost la 0,7 secunde distanță de a pierde în favoarea celor de la Ferrari.

Cu Verstappen câștigător încă din Las Vegas, polul de interes din Formula 1 s-a mutat în clasamentul constructorilor, acolo unde McLaren și Ferrari s-au duelat până la linia de sosire.

La câteva zile distanță după încheierea sezonului, Zak Brown a explicat care a fost momentul care a făcut diferența în Marele Premiu de la Abu Dhabi.

Oficialul McLaren spune că totul s-a jucat în turul 25, la boxe. Cu toate că la final Lando Norris a avut un avantaj de 5,8 secunde față de Carlos Sainz, Brown spune că de fapt titlul s-a jucat pentru doar 0,7 secunde.

În turul 25, Sainz a intrat la boxe înaintea lui Norris. Mecanicii Scuderiei s-au mișcat foarte bine, iar ibericul a revenit rapid pe circuit: schimbare pneurilor a durat 2,2 secunde.

Șeful McLaren vorbește despre presiunea fantastică de la standul echipei sale în momentul în care Lando a venit pentru schimbul de pneuri.

Per total, diferența de la boxe a fost de doar 0,7 în favoarea celor de la McLaren, timp suficient pentru ca Lando Norris să iasă pe circuit înaintea lui Carlos Sainz.

„Nu aș fi vrut să fac parte din echipa de la boxe care trebuia să efectueze o oprire de două secunde. Și au făcut-o. Vreau să spun, vorbesc despre presiune.

În timp ce sezonul, desigur, este alcătuit din atât de multe curse, ai putea spune că am fost la aproximativ șapte zecimi de secundă distanță de a pierde campionatul.

Dacă Lando ar fi ieșit în spate ar fi avut parte de un aer murdar și nu cred că am fi fost capabili să ne apărăm. Ferrari este foarte rapidă în linie dreaptă”, spune Zak Brown, citat de racefans.net.

McLaren a câștigat campionatul constructorilor cu un avans de 14 puncte.

Dacă Norris ar fi căzut pe locul doi în spatele lui Sainz după vizitele de la boxe și ar fi încheiat cursa în spatele ibericului, atunci McLaren și Ferrari ar fi fost la egalitate de puncte în ierarhia constructorilor (cu câte 659 de puncte).

În această situație, Scuderia ar fi avut câștig de cauză datorită numărului mai mare de victorii din sezon.

