VIDEO Despărțire emoționantă – Lewis Hamilton, ultima vizită la uzina Mercedes-AMG F1 înainte de plecarea la Ferrari

Înainte de a pleca la Ferrari, Lewis Hamilton a făcut o ultimă oprire la uzina Mercedes-AMG F1 din nord-vestul Londrei pentru a-şi lua rămas bun de la angajaţii companiei. A fost o despărţire emoţionantă, demnă de realizările britanicului cu firma germană.

Pilotul britanic şi-a încheiat aventura la bordul Săgeţilor Argintii după 246 de curse, 84 de victorii, 78 de pole position, 12 ani şi 6 titluri.

Şi nu putea să părăsească echipa tuturor succeselor sale fără să-şi ia rămas bun de la fabrica Mercedes-AMG F1 din Brackley, la 120 de kilometri de Londra, unde angajaţii constructorului s-au reunit vineri seara.

În imaginile distribuite de Mercedes şi de mai mulţi angajaţi pe reţelele de socializare, britanicul, care va împlini în curând 40 de ani (pe 7 ianuarie), poate fi văzut defilând pe o decapotabilă sau într-o dubă, aplaudat călduros la trecerea sa.

Înconjurat de Toto Wolff, loialul său şef de echipă, şi de George Russell, care i-a fost partener timp de trei sezoane, Hamilton a ţinut, de asemenea, un discurs inspirat în faţa angajaţilor, cărora le-a mulţumit.

A urmat un foc de artificii în semn de omagiu pentru unul dintre cei mai mari piloţi din istoria firmei germane, care s-a alăturat echipei în 2013. Septuplul campion mondial de Formula 1 va purta culorile Ferrari pentru sezonul 2025, transmite News.ro.

