Șeful diplomației UE susține că Israelul a finanțat crearea Hamas în încercarea de a slăbi Autoritatea Palestiniană

Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat vineri, într-un discurs, că Israelul a finanțat crearea Hamas în încercarea de a slăbi Autoritatea Palestiniană, relatează Sky News.

Benjamin Netanyahu a negat anterior acuzațiile aduse de adversarii săi din Israel și de o parte a presei mondiale, potrivit cărora guvernul său ar fi sprijinit în mod activ Hamas în Gaza timp de mai mulți ani.

„Da, Hamas a fost finanțat de guvernul Israelului în încercarea de a slăbi Autoritatea Palestiniană condusă de Fatah”, a declarat Borrell într-un discurs susținut la Universitatea din Valladolid, Spania, fără a oferi mai multe detalii despre această presupusă finanțare.

Între timp, UE este, de asemenea, pe cale să adopte un regim de sancțiuni specifice vizând gruparea teroristă palestiniană Hamas, iar un oficial a declarat că primele măsuri vor viza șase persoane implicate în finanțarea Hamas.

„Ceea ce facem acum – a fost făcut astăzi și cred că va fi anunțat în următoarele ore – [este că] am adoptat un regim dedicat pentru Hamas. Am listat șase persoane”, a declarat oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Oficialul a adăugat că cele șase persoane sunt toate din țări arabe sau africane.