G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Şefa diplomaţiei europene: UE încearcă să ajungă cât mai rapid la un…

Bombardamente Rusia Ucraina
Ministerul Afacerilor Interne Ucraina, Igor Klimenko

Şefa diplomaţiei europene: UE încearcă să ajungă cât mai rapid la un acord ce privește valorificarea activelor ruseşti pentru a finanţa reconstrucţia Ucrainei

Articole1 Oct 0 comentarii

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat miercuri că, deşi nu toate statele membre sprijină planul de utilizare a activelor ruseşti pentru a finanţa reconstrucţia Ucrainei, blocul comunitar lucrează pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord în această privinţă, relatează agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Kaja Kallas a insistat pe necesitatea folosirii activelor ruseşti confiscate pentru a finanţa despăgubirile de război ce vor fi plătite în cele din urmă Ucrainei, transmite Agerpres.

”Unul din principiile de bază ale dreptului internaţional este acela că trebuie să acoperi pagubele pe care le-ai cauzat. Dacă nu ţinem cont de aceste active (ruseşti), atunci greutatea va fi pe contribuabilii noştri, asta cu siguranţă”, a declarat ea înaintea summitului informal al UE găzduit miercuri de capitala daneză.

Uniunea Europeană afirmă că active ruse în valoare de 210 miliarde de euro sunt îngheţate în interiorul blocului comunitar, în conformitate cu regimul de sancţiuni impus Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Ucraina şi unele state din UE, printre care Polonia şi ţările baltice, au cerut Uniunii Europene să confişte activele respective şi să le valorifice în sprijinul Kievului.

Acest apel a fost însă respins de Franţa, Germania şi Belgia, care au pus sub semnul întrebării temeiul juridic pentru confiscarea activelor în cauză.

Alte state membre UE se tem de implicaţiile potenţiale ale acestei confiscări de active asupra pieţei financiare europene.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Uniunea Europeană a confiscat anul trecut produse contrafăcute în valoare de 3,8 miliarde euro

Articole1 Oct • 34 vizualizări
0 comentarii

Uniunea Europeană, într-o ofensivă diplomatică în Ucraina, în contextul opoziţiei exprimate de Budapesta față de aderarea țării devastate de război la blocul comunitar

Articole30 Sep • 1.281 vizualizări
0 comentarii

Uniunea Europeană va stimula alfabetizarea financiară şi oportunităţile de economii și investiţii pentru cetăţeni

Articole30 Sep • 325 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.