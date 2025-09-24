G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Secția de interne de la Spitalul Floreasca a fost închisă / S-au…

ambulanta autospeciala smurd 112
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Secția de interne de la Spitalul Floreasca a fost închisă / S-au descoperit două cazuri de Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni

Articole24 Sep 0 comentarii

La Spitalul Floreasca din București au fost descoperite două noi cazuri de Candida Auris. Aceasta este o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni.  Secția de interne a unității spitalicești a fost închisă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.
Pacienții care erau internați aici, rămân în spital. Alţi pacienţi care ar urma să fie internaţi la secţia de interne a Spitalului Floreasca urmează să fie redirecţionaţi către alte spitale.
Reamintim ca la începutul lunii august, la Spitalul Floreasca din Bucureşti a fost confirmat un focar cu Candida auris, în secția ATI 1, la patru pacienți. La vremea respectivă, spitalul a declarat că cei patru nu erau infectați, ci doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.