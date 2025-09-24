Secția de interne de la Spitalul Floreasca a fost închisă / S-au descoperit două cazuri de Candida Auris, o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni

La Spitalul Floreasca din București au fost descoperite două noi cazuri de Candida Auris. Aceasta este o ciupercă extrem de periculoasă pentru oameni. Secția de interne a unității spitalicești a fost închisă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM.

Pacienții care erau internați aici, rămân în spital. Alţi pacienţi care ar urma să fie internaţi la secţia de interne a Spitalului Floreasca urmează să fie redirecţionaţi către alte spitale.

Reamintim ca la începutul lunii august, la Spitalul Floreasca din Bucureşti a fost confirmat un focar cu Candida auris, în secția ATI 1, la patru pacienți. La vremea respectivă, spitalul a declarat că cei patru nu erau infectați, ci doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală.