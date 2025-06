Secretul din culisele F1: De ce Verstappen îl vede pe Piastri drept principala amenințare

Max Verstappen nu mai beneficiază de cel mai rapid monopost de pe grila de start din Formula 1, iar multiplul campion mondial simte din plin amenințarea rivalilor de la McLaren. Olandezul îl vede pe Oscar Piastri drept principala amenințare, australianul impresionând prin maturitate și „sânge rece”, cu toate că are doar 24 de ani.

David Coulthard, fost important pilot de Formula 1, a vorbit despre lupta la titlu din acest sezon al Marelui Circ.

Conform spuselor scoțianului (David a pilotat și el pentru RedBull la debutul echipei în F1), Verstappen simte amenințare din partea lui Piastri.

Australianul nu mai este de ceva timp doar o surpriză plăcută, el s-a transformat incredibil în ultimele luni și a devenit principalul favorit la câștigarea titlului mondial.

Piastri a reușit să câștige cinci curse până acum din totalul de nouă și are 10 puncte avans față de coechipierul Lando Norris. Distanța până la Verstappen (al treilea clasat) este de 49 de puncte.

Întrebat despre cum vede lupta pentru locul întâi, David Coulthard precizează că Verstappen îl vede pe Piastri drept cel mai periculos rival de pe grilă.

„Este clar pentru toată lumea că Verstappen îl vede pe Piastri ca pe cel mai periculos rival.

Nu este doar un pilot rapid, este și constant, iar acest lucru îl face o amenințare reală pentru Max”, a spus Coulthard.

Mai mult decât atât, Mark Webber (fost pilot RedBull și actual manager al lui Piastri) a vorbit despre Oscar în cadrul podcastului F1 Nation despre ceea ce-l face pe protejatul său să fie deasupra coechipierului Lando Norris ca rezultate.

„Oscar pur și simplu nu pierde timp, energie sau capacitate mentală gândindu-se la ce cred alții despre el. Nu-l deranjează. Doarme ca un bebeluș în fiecare noapte”, a spus Webber.

În antiteză, Norris este „prea preocupat de imaginea sa”, conform spuselor lui Peter Windsor, reputat jurnalist din lumea Formulei 1.

Lando este comparat cu un influencer, iar pilotul britanic pierde astfel constant din concentrare și din energie cu expunerea media excesivă.

