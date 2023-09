Secretarul de stat Despescu: În Portul Constanţa sunt capturi de droguri şi în ultima perioadă / Cazurile respective nu pot fi mediatizate în acest moment / Peste 5.000 de containere, verificate

Secretarul de stat pentru ordine şi siguranţă publică în Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a declarat, miercuri, că în Portul Constanţa s-au înregistrat capturi de droguri şi în ultima perioadă, dar a precizat că aceste cazuri nu pot fi mediatizare în acest moment, relatează News.ro.

Bogdan Despescu a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, despre capturile de droguri din Portul Constanţa.

„Astăzi vă confirm că în Portul Constanţa sunt capturi de droguri şi în ultima perioadă. Cazurile respective nu pot fi mediatizate în acest moment. Înţelegeţi foarte bine de ce, ţine de traseul, destinaţia, trasabilitatea şi documentarea activităţii grupurilor implicate”, a transmis secretarul de stat.

El a fost întrebat de ce în Portul Constanţa nu s-au înregistrat capturi de droguri în ultimii ani, în condiţiile în care în alte porturi din Europa sunt descoperite anual zeci de tone de droguri.

„Cele mai mari capturi realizate de structurile de la Antidrog sunt prin Portul Constanţa. Cu privire la aceste acţiuni am menţionat, o repet, este nevoie de o perioadă mare de timp pentru documentare şi confirm încă o dată că în ultima perioadă au fost realizate capturi de colegii de la structurile Antidrog, capturi care astăzi nu pot fi comunicate public. Aşa e normal, să se realizeze o documentare totală, pe tot traseul, destinaţie, ramificaţie, tragerea la răspundere penală a întregii reţele”, a răspuns Despescu.

El a mai afirmat că structura Antidrog a făcut verificări în peste 5.000 de containere aflate în Portul Constanţa.

„Vă exemplic activităţile derulate în acest an de structura Antidrog din Portul Constanţa, este organizată această structură în Portul Constanţa, care a făcut verificări în peste 5.000 de containere. Toate containerele respective au fost verificate fizic pe baza analizelor de risc. În plus, în Portul Constanţa, Poliţia Română s-a dotat pe fonduri externe nerambursabile cu un scaner mobil care acţionează exclusiv aici. În acest an au scanat peste o mie de containere. Ieri, de exemplu, din raportarea zilnică, rezultă că au fost verificate 74 de mijloace de transport şi containere de către colegii de la Transporturi, cei care gestionează, cei care administrează acest scaner”, a mai declarat Bogdan Despescu.

Context. În Portul Constanța nu a mai fost depistată nicio captură de droguri începând din anul 2021, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul General de Poliție pentru G4Media, deși cel mai recent raport privind drogurile la nivelul Uniunii Europene, publicat în iunie de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA), arată că rețelele de traficanți vizează tot mai des porturile mai mici din spațiul comunitar.

Mai mult, într-un raport realizat în parteneriat cu mai multe instituții europene, DIICOT a precizat că România este o țară de tranzit pe Ruta Balcanică (mai ales prin porturile maritime la Marea Neagră), în special pentru droguri ca heroină, cocaină și ecstasy.

În total, din anul 2000 până în prezent, autoritățile au confiscat doar 20 tone de droguri în Portul Constanța, arată o analiză G4Media bazată pe informațiile obținute de la IGPR. Spre comparație, în Portul Rotterdam au fost confiscate 70 de tone de cocaină doar în anul 2021, iar în august 2023 vameșii au depistat 8 tone de cocaină într-o singură zi. În Anvers (Belgia), au fost depistate peste 110 tone de cocaină doar în 2022. G4Media vă prezintă lista capturilor de droguri din Portul Constanța, confiscate de autorități în ultimul sfert de secol.

