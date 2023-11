Secretarul american al apărării, vizită neanunțată în Ucraina

Secretarul american al apărării, Lloyd Austin, a sosit luni la Kiev într-o vizită neanunțată pentru a reasigura Ucraina că Washingtonul va continua să o sprijine în lupta împotriva forțelor rusești invadatoare, transmite agenția AFP.

Austin „a călătorit astăzi în Ucraina pentru a se întâlni cu liderii ucraineni și pentru a consolida sprijinul ferm al Statelor Unite pentru lupta Ucrainei pentru libertate”, a declarat Pentagonul într-un comunicat privind această călătorie, care nu a fost anunțată anterior din cauza problemelor de securitate.

“Tocmai am sosit la Kiev pentru a mă întâlni cu liderii ucraineni. Mă aflu astăzi aici pentru a transmite un mesaj important – Statele Unite vor continua să fie alături de Ucraina în lupta pentru libertate împotriva agresiunii Rusiei, atât acum, cât și în viitor”, a scris Austin, pe rețeaua de socializare X.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.

I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023