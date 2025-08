Emil Boc susține că metroul din Cluj se va face: „Chiar dacă nu se vede încă în teren, sunt sute de ingineri care lucrează la pregătirea lui” / ”S-a spus că metroul nu are autorizație de construcție. Am prezentat public autorizația”

Deși lucrările la metroul din Cluj nu au început în forță pe șantier, sute de ingineri, proiectanți, topografi și consultanți pregătesc documentația tehnică necesară pentru lucrări la cele șapte stații, spune primarul Emil Boc, informează Cluj24.

Primarul Emil Boc a răspuns criticilor proiectului de metrou din Cluj legate de presupuse întârzieri sau ilegalități, prezentând, recent, într-o filmare postată pe rețelele de socializare, contractul de finanțare și autorizația de construcție.

„Eu am spus doar adevărurile instituționale și oamenii să judece în raport cu ceea ce spun ei. În primul rând, am prezentat atât contractul de finanțare original, cât și actul adițional la contractul de finanțare pentru metrou din certificatele verzi. Astăzi, metroul din Cluj are contract de finanțare în baza căruia se desfășoară lucrările. Chiar dacă nu se vede încă în teren amploarea lucrărilor, sunt sute de ingineri, de proiectanți, de consultanți, de experți, de topografi, de geodezi care lucrează la pregătirea documentației necesare în vederea proiectării tuturor celor șapte stații. În momentul în care intră TBM-urile în pământ, trebuie să aibă stațiile pregătite. Pentru asta, repet, e pusă în lucru o întreagă mașinărie”, a declarat primarul Emil Boc, la Napoca Live.

Edilul a reacționat ferm și în fața acuzațiilor privind lipsa autorizației de construcție și plata ilegală a avans către constructorul turc.

„S-a spus că metroul nu are autorizație de construcție. Am prezentat public autorizația de construcție pentru metrou, specifică marilor proiecte de infrastructură. De asemenea, s-a spun că s-a dat ilegal avansul, o altă marotă. Că turcii au luat ilegal banii, au fugit cu ei. Oameni buni, orice contract, în baza prevederilor legale, acordă posibilitatea unui avans, care poate fi de la 10 până la 30 la sută. În cazul marilor proiecte de infrastructură, avem o hotărâre de guvern, HG 1/2018, care a fost parte integrată a documentelor de licitație. De ce nu au venit la licitație toți competitorii? Au știut că dacă câștigă licitația li se poate da un avans de 10%, potrivit HG 1/2018. Nu am făcut altceva decât să aplicăm o prevedere legală, contractuală”, a subliniat Boc.