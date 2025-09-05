Seceta a obligat un oraş din Coreea de Sud să impună restricţii drastice în ceea ce privește consumul de apă, să închidă toaletele publice şi să amâne evenimentele sportive

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O secetă fără precedent a obligat un oraş din Coreea de Sud să limiteze considerabil consumul de apă pentru multe locuinţe, să închidă toaletele publice şi să amâne evenimentele sportive, au anunţat vineri autorităţile municipale din Gangneung, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de încălzirea climei globale, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Săptămâna trecută, preşedintele sud-coreean, Lee Jae Myung, a declarat oraşul costier Gangneung, din estul ţării, drept zonă de catastrofă naţională, în timp ce locuitorii se confruntau cu restricţii în aprovizionarea cu apă.

Seceta le-a obligat pe autorităţile din acest oraş cu 200.000 de locuitori să oprească 75% din contoarele de apă pentru uz menajer, locuitorii trebuind să se descurce cu o presiune a apei considerabil mai mică decât de obicei.

Vineri, primarul oraşului, Kim Hong-kyu, a declarat că alimentarea cu apă va fi întreruptă în 123 de locuri, dintre care 113 clădiri de locuit şi 10 hoteluri mari.

„Gangneung se confruntă în prezent cu cea mai gravă secetă din ultimii 108 ani, de când au început observaţiile meteorologice”, a declarat primarul sud-coreean în faţa jurnaliştilor.

„Nu putem supravieţui acestei secete decât dacă folosim apa cu zgârcenie”, a adăugat el.

În această săptămână, autorităţile oraşului Gangneung au închis toate unităţile sportive, inclusiv piscinele, terenurile de tenis şi un club de golf, pentru a reduce penuria de apă, a dezvăluit un responsabil municipal.

Într-un comunicat separat, municipalitatea sud-coreeană a precizat că această decizie are scopul „de a face faţă secetei prelungite, după ce nivelul apei din rezervorul Obong, principala sursă de apă a oraşului, a scăzut cu mult sub nivelul de 15%”.

Un meci de fotbal din divizia a treia naţională va trebui să se joace fără spectatori, în timp ce alte evenimente sportive sunt anulate sau amânate.

În ultimele şase luni, în Gangneung au căzut 38,77 mililitri de precipitaţii, reprezentând doar 45,3% din cantitatea medie de precipitaţii.

Coreea de Sud a înregistrat totodată în 2025 cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor sale, potrivit datelor oficiale publicate luni, depăşind recordul precedent, stabilit anul trecut.