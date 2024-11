Schimbări multe la vârful clasamentului ATP – Coborâre pentru Novak Djokovic

Proaspăt campion la Mastersul de la Paris, Alexander Zverev a urcat pe locul doi în ierarhia ATP începând din această săptămână. Fără să joace la Bercy (acolo unde era campion en-titre), Novak Djokovic a coborât în clasamentul mondial, el găsindu-se acum pe 5.

În TOP 10 ATP au avut loc multe modificări, singurii care și-au menținut locul fiind Jannik Sinner (liderul mondial) și Taylor Fritz (ocupant al locului șase).

