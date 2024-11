Alexander Zverev, primul german care câștigă Mastersul de la Paris după o pauză de 32 de ani

Alexander Zverev a câștigat în premieră Mastersul de la Paris, iar de săptămâna viitoare va urca pe locul 2 al ierarhiei ATP. Sascha a devenit primul jucător german care să se impună la Bercy după o pauză de 32 de ani.

Mare favorit înainte de finala de duminică, Zvereve nu i-a dat prea multe speranțe lui Ugo Humbert, preferatul publicului gazdă. A fost 6-2, 6-2, după o partidă care a durat doar o oră și 16 minute.

După 32 de ani, Germania dă din nou un campion la Bercy. Ultimul care a ridicat trofeul la Paris era Boris Becker, cu ocazia ediției din 1992.

De știut

Il devient le troisième joueur en activité avec le plus de titres dans la catégorie, derrière Djokovic et Nadal.

Alexander Zverev becomes the 1st German man to win the Paris Masters since Boris Becker in 1992.

31 years.

31 years.



