Scenariile a două episoade din Friends, găsite acum 25 de ani la gunoi, au fost vândute la licitație/ Scenariile ar fi trebuit să fie distruse pentru ca finalurile episoadelor să nu fie aflate

Scenariile a două episoade din serialul Friends, care au fost filmate în Marea Britanie și care au fost salvate dintr-un coș de gunoi, au fost vândute pentru 22.000 de lire sterline la licitație, scrie BBC.

Un fost membru al personalului de la Fountain Studios din Wembley a recuperat scenariile pentru finalul sezonului patru în 1998, când au fost filmate cele două episoade.

Casa de licitații Hanson Ross din Royston, Hertfordshire, a declarat că ofertanții au înnebunit după scenarii, iar estimarea de 600-800 de lire sterline a fost rapid depășită.

Aceasta a precizat că au fost cumpărate de un „ofertant internațional online”.

Nu au fost oferite alte detalii despre cumpărător, dar casa de licitații a declarat că a fost o concurența acerbă – cu 219 oferte de pre-vânzare plasate din întreaga lume.

Prețul de adjudecare a fost de 22.000 de lire sterline, iar taxele au dus totalul plătit de cumpărător la 28.864 de lire sterline.

Amanda Butler, șefa de operațiuni la casa de licitații, a declarat că „interesul global a fost fenomenal”.

„Pur și simplu nu-mi vine să cred rezultatul și impactul pe care l-a avut această descoperire”, a spus ea. „Ofertanții au înnebunit după aceste scenarii”.

Scenariile au fost folosite pentru finalul sezonului 4, un episod în două părți, intitulat The One With Ross’s Wedding.

Amanda Butler a declarat că nu este clar cui aparțineau scenariile, dar ar fi fost cineva din distribuția sau din echipa serialului.

Vânzătorul a păstrat scenariile într-un sertar și a uitat de ele până de curând, când a făcut curățenie.

Au fost vândute deoarece vânzătorul credea că „merită să fie deținute de un mare fan Friends”.