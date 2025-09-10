G4Media.ro
Scandal la Cupa Davis: Legendarul Lleyton Hewitt, suspendat și amendat după incidentul…

Lleyton Hewitt este un dublu câștigător de Grand Slam și fost lider ATP.
Scandal la Cupa Davis: Legendarul Lleyton Hewitt, suspendat și amendat după incidentul cu un oficial antidoping

10 Sep

Fost lider ATP, Lleyton Hewitt a primit o suspendare de două săptămâni și o amendă de 30.000 de dolari australieni. Decizia vine după ce fostul mare jucător de tenis l-a împins pe un oficial antidoping, în vârstă de 60 de ani.

Dublu campion de Grand Slam, Hewitt a fost găsit vinovat pentru incidentul de la Malaga, unul care a avut loc în noiembrie 2024.

Imediat după semifinala pierdută de Australia contra Italiei (scor 0-2), Lleyton (căpitan al echipei australiene) a avut un comportament „ofensator și violent” față de oficialul de control antidoping.

Hewitt a negat acuzațiile, precizând că este vorba despre „autoapărare.”

Probele video și mărturiile celor prezenți au fost decisive în luarea deciziei.

„Acțiunile sale nu au fost rezonabile și proporționale”, a concluzionat judecătorul Heron KC.

Suspendarea efectivă a lui Hewitt va intra în vigoare abia pe 24 septembrie 2025, după duelul dintre Australia și Belgia, din turul al doilea al Cupei Davis.

Interdicțiile lui Lleyton Hewitt

În perioada suspendării (24 septembrie – 7 octombrie 2025), Hewitt nu va putea participa la niciun eveniment oficial legat de tenis: antrenorat, mentorat, rolul de căpitan de Cupa Davis, plus activități administrative sau competiționale.

Considerat un simbol al spiritului de luptă pe teren de joc, Lleyton a fost lider ATP și dublu câștigător de Grand Slam la începutul anilor 2000.

Incidentul de la Malaga este o pată pe cariera unuia dintre cei mai mari luptători din tenisul de câmp masculin, transmite tennisuptodate.com.

În vârstă de 44 de ani, Hewitt a triumfat la US Open (2001) și Wimbledon (2002).

