G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

San Siro dispare: Ce se va întâmpla cu legendarul stadion din Milano…

San Siro este unul dintre cele mai importante stadioane din Italia. A găzduit meciul de deschidere de la Mondialul din 1990.
San Siro din Milano / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

San Siro dispare: Ce se va întâmpla cu legendarul stadion din Milano în următorii ani

Sportz30 Sep 0 comentarii

Legendarul San Siro va intra într-o nouă eră după ce a fost vândut către AC Milan și Inter pentru suma de €197 de milioane, transmite Gazzetta dello Sport. Templul fotbalului italian va fi dărâmat, urmând ca în apropiere „să răsară” o arenă ultramodernă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Consiliul Municipal din Milano a luat marți o decizie istorică: a aprobat vânzarea către AC Milan și Inter a legendarei arene San Siro.

Drumul spre demolarea vechii arene și construirea uneia de ultimă generație este deja schițat.

Amplul proiect se va întinde pe o perioadă de șapte ani, între 2025 și 2032.

Promisiunea noilor proprietari (Milan și Inter) este aceea că zona va fi transformată radical. Costurile totale vor ajunge la 1,3 miliarde de euro, transmite sursa citată.

Care sunt pașii din viitorul San Siro

  • Etapa I: Vânzarea legendarului San Siro până la data de 10 noiembrie 2025

Tranzacția trebuie finalizată până la această dată. În caz contrar, asupra stadionului va intra în vigoare o restricție de protecție impusă de autorități, care ar bloca definitiv demolarea sa. Următoarele 40 de zile vor fi dedicate formalităților cu băncile și aprobării actelor oficiale.

  • Etapa II: Proiectul noului San Siro (2025–2026)

Firmele de arhitectură Manica și Foster + Partners, cunoscute pentru proiecte sportive la nivel global, vor avea între 9 și 12 luni pentru a finaliza designul noii arene, stadion care va avea o capacitate de 71.500 de locuri.

Nu va fi totul roz, în următoarea perioadă așteptându-se o serie de contestații la tribunal din partea celor care sunt de părere că San Siro nu trebuie demolat, el fiind considerat un simbol al orașului Milano.

  • Etapa III: Începerea lucrărilor, prevăzută în prima jumătate a lui 2027

Lucrările efective la noul San Siro ar urma să înceapă în prima jumătate a lui 2027, în zona de parcare a actualei arene milaneze.

În acea perioadă, Milan și Inter vor continua să joace pe actualul San Siro care va rămâne operațional până la finalizarea noii arene.

Practic, o situație inedită va apărea în Milano: capitala Lombardiei va avea pentru o perioadă două stadioane: unul în activitate și altul în construcție.

  • Etapa IV: În 2031 va avea loc înaugurarea noului San Siro

Dacă totul decurge conform planului, noua arenă va fi gata în anul 2031.

Stadionul va fi unul ultramodern, construit după cele mai riguroase standarde ale UEFA.

Noul San Siro nu va găzdui doar meciului lui AC Milan și Inter, ci va fi folosit și pentru CE din 2023, unul găzduit de Italia și Turcia.

  • Etapa V: Demolarea vechiului San Siro în perioada 2031-2032

În fine, ultima etapă din acest mega plan va fi demolarea vechiului San Siro. Aceasta va începe imediat după inaugurarea noii arene, urmând să aibă loc în perioada 2031-2032.

Procesul demolării va fi unul complex, în mai multe etape. Se va începe de sus în jos: se va începe de la acoperiș și se va încheia cu tribunele inferioare.

De știut: O mică parte a colțului de sud-est din vechiul San Siro va fi păstrată simbolic, ca amintire.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.