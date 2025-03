S-a surpat un segment din zidul Cetăţii Medievale Sighişoara, refăcut în urmă cu câţiva ani de „Ambulanța pentru Monumente”

Un segment al zidului de incintă al Cetăţii Medievale Sighişoara, din zona Tronsonului 11, refăcut în urmă cu aproape cinci ani în cadrul proiectului „Ambulanţa pentru Monumente” de către Asociaţia „Monumentum”, s-a surpat din nou, cel mai probabil din cauza infiltraţiilor de apă, însă cauzele exacte vor fi aflate în urma expertizei care a fost solicitată de municipalitate, transmite Agerpres.

„A avut loc o dislocare a unei porţiuni din zidul de pe Tronsonul 11. Este acel tronson unde, în urmă cu 4-5 ani, a avut loc şi o intervenţie împreună cu cei de la Ambulanţa pentru Monumente. În acest moment lucrăm la trei tronsoane de ziduri prin PNRR şi urmează să îl includem şi pe acesta într-o nouă finanţare. Am luat toate măsurile legale care se impun, am securizat zona, am dat drumul documentelor pentru că este foarte important să obţinem într-un timp cât mai scurt certificatul de urbanism şi autorizaţia pentru reconstruirea acestui tronson. Practic ne dorim să obţinem o finanţare în regim de urgenţă, astfel încât să abordăm refacerea întregului tronson, nu doar a acestei bucăţi de zid. Există şi posibilitatea să facem o reparaţie temporară, dar eu îmi doresc să facem lucrurile ce la cap la coadă şi, dacă reuşim să obţinem această finanţare în urma expertizei, atunci cu siguranţă ne ducem până la capăt. Dar nu ne lăsăm până nu rezolvăm toate zidurile să fie puse la punct”, a declarat, luni, presei, primarul municipiului Sighişoara, Ioan Iulian Sîrbu.

Edilul a sus că se aşteaptă rezultatele expertizei, deşi este cunoscut faptul că mare parte din problemele apărute la ziduri s-ar datora unor lucrări efectuate în Cetatea Medievală înainte de anii ’80 şi că zona respectivă a fost afectată în 1750 de alunecări de teren.

„Am fost în teren săptămâna trecută cu doamna expert. S-au făcut mai multe studii în teren. Sunt anumite lucrări făcute înainte de anii ’80 cu beton, care generează probleme întregului ansamblu de fortificaţii. Ne-am întâlnit cu această problemă şi la zidurile pe care le refacem în acest moment, adică au fost astupate rosturile cu beton, iar acest lucru nu a lăsat apa să curgă. Nu mai sunt barbacane pentru eliminarea apelor pluviale, iar în timp acest lucru duce la prăbuşirea zidurilor, la fel cum s-a întâmplat şi cu cele căzute în anii ’80. Acum facem această analiză şi vom solicita un sprijin de la Ministerul Dezvoltării pentru efectuarea de lucrări de urgenţă”, a precizat Ioan Iulian Sîrbu.

Suprafaţa afectată a zidului este de peste doi metri, iar în anul 2018, porţiunea afectată a fost de 4,6 metri, fiind refăcută în anul 2020 în cadrul proiectului „Ambulanţa pentru Monumente” de către Asociaţia „Monumentum”.

Din documentaţia istorică existentă, constând în planuri ale cetăţii din anul 1750, rezulta la acel moment că, în zona prăbuşirii zidului de incintă, în vechime, au avut loc alunecări de teren, iar lucrările edilitare de refacere au fost efectuate în anul 1858.