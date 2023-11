Rusia susține că deraierea trenului de marfă de sâmbătă, din regiunea Riazan, a fost provocată de o bombă artizanală amplasată pe linia de cale ferată

Reuters relatează că anchetatorii ruși au stabilit că trenul de marfă care a deraiat ieri în regiunea rusă Riazan a fost provocat de o bombă artizanală amplasată pe linia de cale ferată, transmite The Guardian.

Autoritățile au deschis o anchetă privind terorismul în cazul deraierii.

💥Explosion near Ryazan: Russian services say it was an assassination attempt

The Russian Investigative Committee said an explosion was near Rybnoye station this morning. A freight train derailed – 19 cars were damaged pic.twitter.com/Zep3eNfHFM

— Belsat in English (@Belsat_Eng) November 11, 2023