Rusia folosește un tun laser „Silent Hunter” produs de China pentru doborî drone ucrainene – VIDEO

Rusia utilizează un laser fabricat în China pentru a doborî drone ucrainene, în ciuda afirmațiilor persistente ale Beijingului că nu oferă sprijin militar Moscovei, scrie The Telegraph.

Noi imagini arată trupe rusești operând sistemul de apărare cu laser de joasă altitudine Silent Hunter și doborând vehicule aeriene fără pilot (UAV) ucrainene la aproape un kilometru distanță.

Arma ar fi una dintre cele mai importante și sofisticate piese de echipament pe care Rusia le-a obținut de la China în timpul războiului de trei ani împotriva Ucrainei.

Conceput pentru a căuta, urmări și doborî drone inamice, laserul poate fi montat pe partea superioară a unui SUV și operat din interiorul vehiculului.

De acolo, poate detecta ținte aflate la 3,1 mile distanță, le poate orbi la două mile distanță și le poate doborî când se află la o milă distanță.

Laserul de 30 de kilowați poate străpunge o placă de oțel cu grosimea de 5 mm la o distanță de 1.000 de metri. Durează doar opt secunde între fixarea unei ținte și doborârea acesteia.

Într-un videoclip distribuit pe canalele rusești Telegram, laserul este văzut ieșind încet dintr-o plasă de camuflaj înainte de a trage spre o placă de oțel din depărtare și de a o străpunge cu mai multe găuri.

It seems that even the Chinese confirm that it is produced by the Silent Hunter company. I have several doubts until I see at least the brochure.https://t.co/qOHZBKDceZ pic.twitter.com/ZhvhpoPWaU

— GiamMa-based researchers SDR R&D IoT (@giammaiot2) June 3, 2025