Rusia acuză că o rachetă ucraineană a ucis 15 persoane în Belgorod

Cel puțin 15 persoane au fost ucise și multe altele au fost rănite în urma prăbușirii unei clădiri în orașul rus Belgorod, în urma unei rachete lansate duminică, atribuită de Moscova Ucrainei, au anunțat luni oficiali ruși, citați de agenția Reuters.

Autoritățile ruse susțin că Ucraina a lansat un atac masiv cu rachete împotriva regiunii Belgorod, în apropiere de graniță, lansând cel puțin 12 proiectile, inclusiv rachete balistice Tocika și sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS) Adler și RM-70 Vampire.

Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență, 15 persoane au fost ucise în urma prăbușirii unei clădiri.

Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii, a declarat că alte patru persoane au murit duminică în atacuri separate efectuate de Kiev.

Douăzeci și șapte de persoane au fost rănite în diferite atacuri de duminică, a declarat guvernatorul pe aplicația de mesagerie Telegram.

Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat.

