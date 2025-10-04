G4Media.ro
VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî /…

sursa foto: Captură google maps

VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî / Mai multe victime raportate

Articole4 Oct • 67 vizualizări 0 comentarii

Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime în rândul pasagerilor, a declarat sâmbătă guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Hrihorov a spus că atacul lansat de forţele ruse a vizat o gară şi că un tren care se îndrepta spre Kiev a fost lovit.

Pentru moment nu a fost oferită nicio cifră cu privire la numărul victimelor, însă guvernatorul a postat o fotografie cu un vagon de pasageri cuprins de flăcări şi a spus că medici şi echipe de salvare acţionează la faţa locului.

Moscova şi-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

