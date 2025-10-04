VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî / Mai multe victime raportate
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime în rândul pasagerilor, a declarat sâmbătă guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, relatează Reuters, citată de Agerpres.
Hrihorov a spus că atacul lansat de forţele ruse a vizat o gară şi că un tren care se îndrepta spre Kiev a fost lovit.
Pentru moment nu a fost oferită nicio cifră cu privire la numărul victimelor, însă guvernatorul a postat o fotografie cu un vagon de pasageri cuprins de flăcări şi a spus că medici şi echipe de salvare acţionează la faţa locului.
Moscova şi-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
VIDEO Ploaie torenţială în Constanţa / A fost emis mesaj RO-Alert / Mai multe maşini blocate pe carosabil, locuințe fără curent electric
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.