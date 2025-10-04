VIDEO UPDATE Rusia a bombardat un tren de pasageri în Sumî / Mai multe victime raportate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime în rândul pasagerilor, a declarat sâmbătă guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, relatează Reuters, citată de Agerpres.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hrihorov a spus că atacul lansat de forţele ruse a vizat o gară şi că un tren care se îndrepta spre Kiev a fost lovit.

Pentru moment nu a fost oferită nicio cifră cu privire la numărul victimelor, însă guvernatorul a postat o fotografie cu un vagon de pasageri cuprins de flăcări şi a spus că medici şi echipe de salvare acţionează la faţa locului.

Moscova şi-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.