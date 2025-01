Ronnie O’Sullivan regretă cuvintele dure adresate lui Ali Carter, la ediția precedentă a Mastersului: „Sunt doar vorbe, nu-i așa?”

„Are probleme, prietene. Îți spun, trebuie să-și rezolve viața, trebuie să caute ajutor specializat. Nu vorbesc cu el; de 20 de ani nu mai discut cu el. Am jucat cu el când era copil, i-am împărtășit o grămadă de lucruri, iar apoi vine și vorbește urât despre mine… Știți ceva? Poate să ia unul dintre degetele mele (n.r. arată degetul mijlociu) și să se așeze pe el, din punctul meu de vedere. Știți cum e el, toată lumea îl cunoaște, are probleme, omule.

Trebuie să-și rezolve, dracului, viața, să-i crească bilele. Nu am de gând să-l mai ocolesc, să mă port ca pe coji de ouă cu cineva ca el. Să joci snooker cu un astfel de om e un coșmar. Nu e o persoană drăguță. Nu lasă o atmosferă plăcută în jurul mesei.

Cu asta am spus ce aveam de spus, nu-mi pasă deloc. Am zis, gata. Toată lumea știe cum e. Are probleme. Dar de ce are probleme cu mine? Nu-mi pasă de niciun jucător de snooker, de niciunul. Cu cât vorbește mai mult, cu atât îl pedepsesc mai tare de fiecare dată. Doar își sapă singur groapa. Nu-mi pasă”, a declarat Ronnie anul trecut, citat de Daily Mail.