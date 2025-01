Ronnie O’Sullivan, ieșire nervoasă în timpul unui meci amical / „The Rocket” a lovit tacul puternic de masă după o ratare

La doar 3 zile înainte de Mastersul de la Alexandra Palace (Londra), Ronnie O’Sullivan pare să aibă probleme în ceea ce privește gestionarea nervilor. Legenda engleză a snookerului a avut o ieșire nervoasă într-un meci amical din cadrul Championship League, unde și-a izbit tacul de masă cu putere după o ratare.

O’Sullivan și-a prezentat imediat scuzele atât arbitrului, cât și adversarului său, pentru acest incident.

BETVICTOR CHAMPIONSHIP LEAGUE INVITATIONAL 2025

Today Ronnie O’Sullivan is mad at himself again ! 😠😡

And the snooker table finally got hit by him ! The cue didn’t break 🙂 pic.twitter.com/hHPdwIlk5a

— Snooker (@SnookerSuper) January 9, 2025