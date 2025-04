Ronnie O’Sullivan, în avantaj după prima sesiune a meciului cu Ali Carter de la CM de snooker

Ronnie O’Sullivan se află în avantaj, scor 5-4, după prima sesiune a meciului cu Ali Carter, contând pentru turul întâi al Campionatului Mondial de snooker de la Crucible.

Așteptat de fanii snookerului să revină la masa de joc după luni de zile de forfait-uri, Ronnie nu a dezamăgit, cu toate că a comis câteva erori destul de mari în prima sesiune a duelului cu Carter.

Greșeli au trădat, fie și pentru moment, faptul că Ronnie nu a jucat de ceva timp un meci oficial.

„The Rocket” a compesant însă în plan ofensiv, acolo unde a reușit lovituri care au adunat aplauze puternice la Crucible.

Finalul primei părți a sesiunii a adus și primul break de peste o sută de puncte bifat de Ronnie (107 mai precis) la acest Campionat Mondial de snooker, iar la cabine s-ar intrat în aplauzele celor prezenți în teatrul Crucible din Sheffield.

A fost break-ul de peste 100 de puncte cu numărul 208 reușit de O’Sullivan de-a lungul participărilor sale la Crucible.

Reamintim că în primul tur de la CM de snooker se joacă după sistemul cel mai bun din 19 frame-uri, adică primul la zece.

Partida va continua miercuri. Competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport și pe aplicația Max.

