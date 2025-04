John Higgins, multiplu campion mondial, s-a calificat în optimile CM de snooker de la Crucible

John Higgins, ocupant al locului 3 mondial, s-a calificat în optimile Campionatului Mondial de snooker, scoțianul trecând, scor 10-7, de John O’Connor, al 30-lea jucător din ierarhia mondială.

De patru ori câștigător la Crucible, John nu a avut deloc un meci ușor, el fiind nevoit să revină de la 3-5 pentru a se impune într-un final cu 10-7.

Finalul a fost unul electrizant, cu O’Connor reușind să revină de la 5-7 la 7-7. Higgins și-a pus însă în valoare experiența net superioară în ultimele frame-uri, iar victoria a venit meritat în cele din urmă.

Scoțianul a bifat în total 841 de puncte (față de 756 ale adversarului), a avut cel mai mare break de 114 puncte, a avut nevoie în medie de 32,3 secunde pe lovitură (34,1 secunde pentru Joe) și a reușit să aibă un procentaj de reușită al loviturilor de buzunar de 68% (față de 65 pentru O’Connor).

În vârstă de 49 de ani, Higgins s-a impus la Crucible la edițiile din 1998, 2007, 2009 și 2011.

În optimi, John va da peste chinezul Xiao Guodong, locul 14 mondial, în vârstă de 36 de ani.

Meciul cu Xiao va debuta joi, 24 aprilie, de la ora 19:00, ora României. El va continua o zi mai târziu, de la ora 14:30.

All smiles from John Higgins as he progresses to the second round at the Crucible 😁#WorldChampionship pic.twitter.com/hCvkf4FXzq

— TNT Sports (@tntsports) April 21, 2025