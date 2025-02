Romanul ”Solenoid”, de Mircea Cărtărescu, selectat pe lista lungă a International Booker Prize 2025

Romanul ”Solenoid”, de Mircea Cărtărescu, tradus în limba engleză de Sean Cotter, se află printre volumele selectate pe lista lungă a prestigiosului International Booker Prize, potrivit anunţului făcut marţi de organizatori, informează The Guardian, citat de Agerpres.

Mircea Cărtărescu nu a primit, la jumătatea lunii februarie, calitatea de membru corespondent, deşi secţia de Filologie a forului îl propusese cu unanimitate de voturi. Rodica Zafiu, preşedinte interimar al secţiei de Filologie a Academiei Române, a declarat pentru Edupedu: „Trebuia să ia 74 de voturi ca să aibă două treimi din numărul votanţilor şi a obţinut numai 73. Este o mare părere de rău pentru noi, pentru că a fost susţinut cu multă căldură de secţie”.

Contestatarii din forul academic au fost Valeriu Matei, membru de onoare şi directorul Editurii Academiei Române, şi scriitorul Nicolae Breban, membru titular din 2009, care au declarat, pentru Hotnews, că Mircea Cărtărescu „e un scriitor bun, dar nu de nivelul Academiei” şi că ar fi adus „insulte poporului român”.

Pe lista ”neconvenţională” de anul acestea a International Booker Prize figurează 13 scriitori, cu toţii aflaţi la prima lor nominalizare, în timp ce unul dintre traducători, Sophie Hughes, este la cea de-a cincea nominalizare, graţie transpunerii în limba engleză a romanului ”Perfection”, de Vincenzo Latronico.

Nominalizaţii concurează pentru un premiu de 50.000 de lire sterline, acordat celei mai valoroase opere de ficţiune tradusă în limba engleză, sumă împărţită în mod egal între scriitorul câştigător şi traducător.

Pe lista lungă de anul acesta figurează cel mai mare număr de edituri independente, 12 dintre cele 13 titluri nominalizate fiind publicate de edituri independente.

Mircea Cărtărescu este primul scriitor român nominalizat pe lista lungă a premiului International Booker graţie romanului ”Solenoid”, tradus în engleză de Sean Cotter. Romanul, a cărui acţiune se desfăşoară în Bucureştiul comunist de la finalul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, se deschide cu însemnările diaristice ale unui profesor înainte să se transforme într-o relatare existenţialistă, suprarealistă a călătoriei naratorului prin realităţi alternative. În mai 2024, romanul „Solenoid” a fost recompensat cu Dublin Literary Award, în valoare de 100.000 de euro.

Alături de română, o a doua limbă, kannada – vorbită de aproximativ 38 de milioane de oameni în principal în statul Karnataka, din sud-vestul Indiei – figurează, de asemenea, pentru prima dată pe lista nominalizărilor graţie romanului ”Heart Lamp”, de Banu Mushtaq, tradus de Deepa Bhasthi.

Lista lungă este completată de următoarele volume: ”The Book of Disappearance”, de Ibtisam Azem, tradus din arabă de Sinan Antoon; ”On the Calculation of Volume I”, de Solvej Balle, tradus din daneză de Barbara J. Haveland; ”There’s a Monster Behind the Door”, de Gaëlle Bélem, tradus din franceză de Karen Fleetwood şi Laëtitia Saint-Loubert; ”Reservoir Bitches”, de Dahlia de la Cerda, tradus din spaniolă de Julia Sanches şi Heather Cleary; ”Small Boat”, de Vincent Delecroix, tradus din franceză de Helen Stevenson; ”Hunchback”, de Saou Ichikawa, tradus din japoneză de Polly Barton; ”Under the Eye of the Big Bird”, de Hiromi Kawakami, tradus din japoneză de Asa Yoneda; ”Eurotrash”, de Christian Kracht, tradus din germană de Daniel Bowles; ”Perfection”, de Vincenzo Latronico, tradus din italiană de Sophie Hughes; ”On a Woman’s Madness”, de Astrid Roemer, tradus din olandeză de Lucy Scott; ”A Leopard-Skin Hat”, de Anne Serre, tradus din franceză de Mark Hutchinson.

Scriitorul Max Porter, preşedintele juriului, speră ca volumele de pe această listă lungă ”neconvenţională” să ”entuziasmeze” publicul. ”Sunt cărţi care vorbesc despre agonia familiei, a locului de muncă sau a politicii naţionale de stat, despre secretul aproape spiritual al prieteniei, arhitectura interioară a sentimentului erotic, banalitatea capitalismului şi mobilizarea credinţei”, a spus el.

Lista scurtă, care va include şase titluri, va fi anunţată pe 8 aprilie, iar numele câştigătorului va fi dezvăluit în cadrul unei ceremonii desfăşurate la muzeul Tate Modern din Londra, pe 20 mai.

Alături de Max Porter, din juriul de anul acesta mai fac parte poetul Caleb Femi, scriitoarea Sana Goyal, autorul şi traducătorul Anton Hur şi muziciana Beth Orton.

Membrii juriului au selectat cele 13 volume din 154 de titluri trimise de edituri. Ediţia din 2025 a premiului a fost deschisă operelor de ficţiune de mari dimensiuni, precum şi colecţiilor de povestiri traduse în engleză şi publicate în Regatul Unit şi Irlanda în perioada 1 mai 2024 – 30 aprilie 2025.

Printre laureaţii ediţiilor precedente s-au aflat Han Kang – câştigătoarea premiului Nobel pentru literatură în 2024 -, Olga Tokarczuk, Lucas Rijneveld. Anul trecut, scriitoarea Jenny Erpenbeck şi traducătorul Michael Hofmann au câştigat premiul International Booker graţie romanului ”Kairos”.